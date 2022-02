Die Top-Themen der Woche: Wenn alles andere unwichtig erscheint

Ausgerechnet der Postillon hat ganze Sache am Donnerstag mehr als passend zusammengefasst: „Mann, der Tag herbeisehnte, an dem Corona nicht mehr die Nachrichten dominiert, hat sich das komplett anders vorgestellt“, so lautet die Headline eines Satire-Artikels, den ich so nur unterschreiben kann. Mehr möchte ich an dieser Stelle gar nicht sagen, einfach nur eine schreckliche Sache.

Vielleicht schaffen wir es ja, euch zwischendurch ein wenig abzulenken. Spannende Themen gab es in den vergangenen Tagen auf jeden Fall. Mein Spiel der Woche ist beispielsweise „Gibbon: Beyond the Trees“ (App Store-Link), das neu auf Apple Arcade erschienen ist. Hier entdeckt ihr zusammen mit einem Affen den Urwald mit allem was dazu gehört. Klasse gemacht!

Und auch für Sparfüchse war in dieser Woche etwas dabei. Zahlreiche Leserinnen und Leser haben sich mit Tonies für die Toniebox eingedeckt – nicht ganz ohne Grund. Immerhin sind viele der Hörspiel-Figuren derzeit auf 11,99 Euro reduziert, dabei wurde erst kürzlich eine Preiserhöhung im Mai angekündigt. Nur noch heute gültig ist zudem ein zweites beliebtes Angebot der Woche rund um die Steuer-Software von WISO.

Neues auf dem Baustein.Blog

Auf dem neuen Baustein.Blog haben wir in dieser Woche zehn Sets aus Klemmbausteinen für euch angeschaut, neben LEGO auch von DUPLO und Jaki. Hier sind unsere Highlights, noch mehr Bausteine gibt es übrigens auf unserem neuen Instagram-Kanal:

Neues auf Hueblog.de

Ruhig ging es in dieser Woche im Hueblog zu, aber auch hier haben wir zwei spannende Themen für euch. Zunächst einmal das Update auf Version 4.13 der Hue-App, das Bluetooth integriert. Zudem gibt es derzeit bei XXXLutz einen 100 Euro Gutschein, der vor allem für die Hue Centris interessant ist.

Alle Top-Themen der Woche im Überblick