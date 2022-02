Karla: Berliner Start-Up will Lieferprozesse bei Bestellungen optimieren

In Berlin sorgt derzeit ein neues Start-Up für Aufsehen: Karla ist ein auf die Post-Purchase spezialisiertes Technologieunternehmen, das Kunden und Kundinnen ermöglichen will, Lieferungen in der eigenen App zu verfolgen und anzupassen sowie Rücksendungen, Reklamationen und Erstattungen bequem abzuwickeln. Das Unternehmen wurde 2021 von Frederik Schröder und Philippe Padrock in Berlin gegründet und über eine Finanzierungsrunde in Höhe von 3,4 Millionen von 468 Capital, La Famiglia und bekannten Business Angels unterstützt.

Das Unternehmen möchte eine Schnittstelle zwischen Onlinehändlern, Logistik-Dienstleistern und Endkunden bzw. Endkundinnen sein und vor allem letzteren ermöglichen, ihr Paket zu einer bestimmten Zeit an einen ausgewählten Liefer- oder Ablageort zu bekommen. Online-Händler und Interessierte können sich bereits jetzt auf goKarla.io anmelden – eine entsprechende mobile App soll im Verlauf des Jahres ebenfalls folgen.

In der Karla-App sollen die User schnell und einfach nachvollziehen können, wo sich ihre Onlinebestellungen befinden, und haben die Möglichkeit, Lieferdetails und Zeitfenster anzupassen. Darüber hinaus können Nutzer und Nutzerinnen zukünftig Rücksendungen, Reklamationen und Erstattungen bequem mit Karla abwickeln.

„Laut einer aktuellen Accenture-Studie fordern 90 Prozent der Kunden und Kundinnen, den Lieferstatus ihrer Online-Bestellung verfolgen zu können, um die Zustellung mit ihrem oftmals eng getakteten Arbeitsalltag vereinen zu können. Genau dies greift Karla unter anderem auf und aggregiert und vereinfacht den Zugriff auf intuitives Tracking über alle Logistikunternehmen und Online-Shops hinweg.“

So berichtet das Team von Karla in einer E-Mail an uns. Das generelle Konzept von Karla ist spannend, da insbesondere auf der „letzten Meile“ zu Kunden und Kundinnen noch immer Luft nach oben gegeben ist und gerade dieser letzte Transportschritt für Logistikunternehmen viele Kosten bedeutet.

Die Frage, die man sich stellen muss, ist allerdings, in wie weit Endverbraucher und -verbraucherinnen bereit sind, sich noch eine weitere App auf ihren Geräten zu installieren, wenn sie den Tracking-Status ihrer Pakete auch schon jetzt über entsprechende Anwendungen ihrer Paketdienstleister verfolgen können – und das oft auch in Echtzeit. Reklamationen und Rücksendungen werden von Online-Shops zudem höchst unterschiedlich gehandhabt und basieren in vielen Fällen auf einem eigens eingerichteten System. Auch hier stellt sich die Frage, ob Webshops wie auch Paket-Dienstleister bereit sind, ihre Prozesse an ein Start-Up wie Karla anzupassen.