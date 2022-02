Outbank 3.0 startet mit neuem Abo-Modell: Bis zu 79,99 Euro pro Jahr

Es ist lange her, seit wir zum ersten Mal über Outbank (App Store-Link) berichtet haben. Wenige Wochen nach unserem Start haben wir zum ersten Mal über iOutBank geschrieben, damals hat die Banking-App für das iPhone noch einmalig 6,99 Euro gekostet. In den folgenden zwölf Jahren hat sich einiges getan.

Aus iOutBank wurde Outbank, der Besitzer der App und auch das Bezahlmodell haben mehrfach gewechselt, zwischendurch wurde sogar eine Insolvenz angemeldet. Nun gibt es wieder Neuigkeiten rund um die Banking-App, die ich jahrelang verwendet habe: Outbank 3.0 führt nach der Übernahme durch FP Finanzpartner ein neues Abo-Modell ein.

„Nach eingehender Prüfung unterschiedlicher Finanzierungsformen wie Einmalzahlung, In-App-Käufe und Werbung ist der fairsten und konsistenteste Weg, den wir sehen, eine wiederkehrende Zahlung in Form eines einfachen und transparenten Abo-Modells. Dies ermöglicht uns einen kontinuierlichen Support und eine stetige Weiterentwicklung, um unseren Kunden auch künftig die in unseren Augen beste und sicherste Multibanking-App anbieten zu können“, so Markus Schicker, CIO und technischer Co-Founder von Outbank.

Im Details sieht das wie folgt aus:

„Individual“-Plan für Privatnutzer für 3,99 Euro pro Monat oder 39,99 Euro pro Jahr

„Business“-Plan für Geschäftskunden für 7,99 Euro pro Monat oder 79,99 Euro pro Jahr

Diese Preise zeigen eindrucksvoll, dass der App Store im Jahr 2022 nicht mehr das ist, was er vor 10 Jahren einmal war. Heute zahlen wir in zwei Monaten so viel, wie wir damals für mehrere Jahre bezahlt haben.

Ich persönlich habe Outbank immer gerne genutzt, da ich seit jeher drei Girokonten führe: Eines für die Firma, ein privates und ein gemeinsames Konto mit meiner Frau. Der Komfort-Gewinn durch Outbank ist mir aber keine 3,99 Euro pro Monat wert. Wie sieht es bei euch aus?