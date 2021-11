Outbank wechselt mal wieder den Besitzer: Ein Abo soll die Finanzierung sichern

Outbank begleitet uns schon ziemlich lange. Die Banking-App für iPhone und iPad hat in der Vergangenheit aber auch immer für Furore gesorgt. Vor vielen Jahren waren Abos noch undenkbar und 2014 war der Aufschrei groß, als Outbank zum Freemium-Modell gewechselt hat. Zwischenzeitlich hatten sich die Macher der ToDo-App Wunderlist Anteile an der damaligen Firma Stoeger IT gesichert, 2017 musste dann ein Insolvenzantrag gestellt werden.

Gerettet wurde Outbank dann von Verivox, die gleichzeitig auch Aboalarm übernommen haben. Doch nun wird auch dieses Kapitel beendet und Outbank verlässt Verivox und das Pro7Sat1 Universum. „Das gesamte Team hinter der App wechselt geschlossen zur Outbank GmbH, einer Tochtergesellschaft der FP Finanzpartner AG, einem unabhängigen deutschen Finanzberatungsunternehmen. Dort werden wir Outbank eigenständig mit Begeisterung und großem Rückhalt nicht nur zuverlässig betreiben, sondern konsequent weitereinwickeln.“, schreibt Outbank im Hausblog.

Während man zuvor einige Funktionen von Aboalarm auch in Outbank integriert hat, werden der Verivox-Vertragswechsel und die Aboalarm-Vertragskündigung wieder entfernt. Man möchte sich fortan wieder auf die Themen Banking und Datensicherheit konzentrieren.

Abo-Modell kommt

Abgesehen von den oben genannten Funktionen, die nun wegfallen, bleibt erst einmal alles beim Alten. Während man Outbank bisher kostenlos nutzen kann, wenn man nicht mehr als 10 Konten hat, wird man in Zukunft ein Abo-Modell einführen. Warum ein Abo-Modell? Das erklärt Outbank so:

Tatsächlich gibt es für kostenlose Apps einige, klassische Wege Geld zu verdienen, bspw.: Werbung schalten, Nutzerdaten weitergeben, analysieren oder verkaufen. Für uns sind diese Arten der Monetarisierung ein absolutes No Go. Gerade bei, aber definitiv nicht beschränkt auf Banking Apps. Diese sensiblen Daten gehören nur einem / einer – und zwar dir. Aus diesem Grund haben wir uns zusammen mit FP Finanzpartner für ein Abo-Modell entschieden. Außerdem wird das Outbank Team an weiteren Produkten und Themen für FP Finanzpartner arbeiten, wie White-Label-App-Lösungen für die über 30.000 Kunden des Unternehmens. Nur mit beiden Strängen – Abo-Modell und zusätzlichen Lösungen – können wir die Kosten für Betrieb und Weiterentwicklung der App decken und langfristig auch auf wirtschaftlich gesunden Beinen stehen.

Klickt euch gerne noch einmal in den Blog-Eintrag von Outbank. Dort wird auch aufgeschlüsselt, wie man Daten exportieren und die App löschen kann. Weitere Details zum Abo-Modell wollen die Entwickler und Entwicklerinnen zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben.