Disney+ jetzt einen Monat für nur 1,99 Euro statt 8,99 Euro ausprobieren

Am 12. November findet der Disney+ Day statt und um angemessen zu feiern, lockt Disney+ jetzt mit einem schönen Angebot. Neukunden und Rückkehrer können Disney+ einen Monat lang für nur 1,99 Euro (zum Angebot) statt 8,99 Euro ausprobieren. Das Angebot ist bis zum 14. November gültig.

Am 12. November können sich Fans auf kleine Geschenke und neue Inhalte freuen. Unter anderem gibt es mehrere Überraschungen für die Themenpark-Besucher und Passagiere der Kreuzfahrtschifffe Disney Cruise Line.

Neue Filme kommen

Unter anderem wird der Film „Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings“ bei Disney+ verfügbar gemacht, auch der Abenteuer-Film „Jungle Cruise“ mit Dwayne „The Rock“ Johnson und Emily Blunt kommt zu Disney+. Gleichzeitig könnt ihr dann auch die neue Serie „Dopesick“ schauen, die zeigt, wie ein Pharmariesen Millionen Amerikaner in die Schmerzmittelsucht trieb.