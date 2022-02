Aqara: Smart Home Marke feiert Amazon-Start mit Rabattgutschein

Nachdem Aqara in Großbritannien und Frankreich schon einen eigenen Brand Store auf Amazon gestartet hat, ist nun Deutschland an der Reihe. Ab sofort verkauft der Smart Home Hersteller seine Produkte auch direkt auf Amazon – was für uns natürlich oftmals die bequemste Lösung ist.

Bisher war Aqara neben einigen Resellern vor allem im Apple Online Store erhältlich, doch dort sind die Preise bekanntermaßen fix und es kann selten gespart werden. Das sieht bei Amazon natürlich ein wenig anders aus, zudem kann man dort vom kostenlosen Versand profitieren. Und direkt zum Start stellt Aqara gleich einen kleinen Gutschein zur Verfügung.

Noch bis zum 24. Februar könnt ihr auf beim Kauf eines Produktes vom Verkäufer „Aqara Official DE“ 10 Prozent sparen, wenn ihr den Gutscheincode DEGENERAL an der Kasse eingebt. Nur drei Produkte sind von der Aktion ausgenommen: Der G2H Camera Hub, der Tür- & Fenster-Sensor und der Vibrations-Sensor. Alle Produkte von Aqara findet ihr hier.

Die Besonderheit der Aqara-Produkte: In Verbindung mit einer Aqara Bridge, die oftmals auch zusätzliche Funktionen bietet, können die Produkte in HomeKit exportiert werden. So hat man gerade als Apple-Nutzer noch ein paar mehr Möglichkeiten. Zur Auswahl stehen unter anderem die folgenden Gadgets.

Einige Aqara Produkte in der Übersicht

Camera Hub G3: Aqaras Flaggschiff unter den schwenk- und neigbaren Sicherheitskameras mit KI-gestützter Gesichts- und Gestenerkennung, integrierter Zigbee-Hub-Funktion sowie breiter Unterstützung für Drittanbieter-Ökosysteme (HomeKit, Alexa, Google Home). (Amazon-Link)

Hub E1: Aqaras kleinster Smart-Home-Hub mit UBS-A-Anschluss und verstellbarem Schaft, so dass er flexibel platziert und über USB-Geräte wie PCs und entsprechende Netzteile mit Strom versorgt werden kann. (Amazon-Link)

Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor: Er überwacht Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck in Echtzeit und kann mit anderen Aqara-Geräten für Hausautomatisierungen und Szenen verbunden werden. (Amazon-Link)

TVOC-Luftqualitätsmonitor: Er erkennt den Gesamtgehalt an flüchtigen organischen Verbindungen (TVOC) in der Luft sowie Temperatur und Luftfeuchtigkeit und kann zur Aktivierung von Push-Benachrichtigungen, lokalen Sirenen und Hausautomatisierungen verwendet werden. (Amazon-Link)

Smart Wall Switch H1 EU: Der erste Wandschalter von Aqara, der für Europa entwickelt wurde, unterstützt sowohl runde europäische Wanddosen als auch quadratische 86-mm-Wanddosen und ist sowohl in der Version mit als auch ohne Neutralleiter erhältlich. (Amazon-Link)

Smart Plug EU: Er automatisiert gewöhnliche Haushaltsgeräte und ermöglicht die Fernsteuerung und zeitgesteuerte Schaltung von Licht, Ventilatoren und anderen Geräten. (Amazon-Link)

Roller Shade Driver E1: Eine nachrüstbare Rollo-Steuerung zur Automatisierung normaler Perlschnur-Rollos, die es dem Benutzer ermöglicht, die Rollos per Mobilsteuerung, Sprachbefehl, voreingestelltem Zeitplan oder über die Hausautomation zu steuern. (Amazon-Link)

Cube: Ein vielseitiger Steuerungswürfel, der 6 Gesten (Drücken, Schütteln, Drehen, zweimaliges Antippen, Drehen um 90° und Drehen um 180°) für die intelligente Haussteuerung erkennt. (Amazon-Link)