Yoink: Praktisches Mac-Werkzeug macht die Zwischenablage noch besser

Wo legt ihr Dateien ab, mit denen ihr aktuell arbeitet? Vermutlich auf dem Schreibtisch. Eigentlich keine schlechte Idee, solange man sich nicht andere Fenster ins Sichtfeld schiebt. Die wahrlich bessere Lösung hört auf den Namen Yoink (App Store-Link) und stammt von Matthias Gansrigler aus Österreich.

Yoink ist bereits seit Jahren im Mac App Store zuhause und hat in dieser Woche ein umfangreiches Update erhalten, das eine mehr als beliebte Funktion wieder zurückbringt. „Der Zwischenablage-Verlauf ist zurück unter macOS 11 Big Sur und neuer“, lässt uns der Entwickler wissen.

Im Prinzip funktioniert Yoink super einfach. Sobald man eine Datei mit der Maus markiert hat und beginnt zu verschieben, blendet sich Yoink am Bildschirmrand ein und bietet einen Platz an, um die Datei abzulegen. Nun kann man ganz einfach zum gewünschten Zielort navigieren, das entsprechende Fenster öffnen und die Datei dann einfach wieder aus Yoink herausziehen.

Yoink macht die Zwischenablage zu einem echten Werkzeug

Mit dem jüngsten Update bietet Yoink zudem ein weiteres Widget, in dem alle kopierten Objekte gesammelt werden. So kann man im Anschluss ohne große Umwege auf eben diese Dateien zurückgreifen und sie wieder kopieren, ohne sie erneut manuell suchen zu müssen. Dabei kann man sogar auswählen, welche Dateitypen und Texte in dem Widget auftauchen sollen.

Mit einem Preis von derzeit 8,99 Euro ist Yoink vielleicht nicht ganz günstig, das ist uns aber immer noch lieber als das nächste Abo. Zudem bietet der Entwickler auf seiner Webseite eine Testversion an, die 30 Tage lang kostenlos ausprobiert werden kann.