iTunes-Karten: Diese Woche wieder mit 10 Prozent Bonus

Nachdem es in der vergangenen Woche zumindest beim Kauf von 100 Euro Guthaben einen Bonus in Höhe von 15 Prozent gab, sind die Angebote in dieser Woche nicht ganz so gut. 10 Prozent Bonus sind das Höchste der Gefühle.

Dafür entfällt die große Rechnerei, denn bei Lidl könnt ihr von heute bis zum 6. März einen Bonus von 10 Prozent mitnehmen, egal für welche der drei üblichen Guthabenkarten ihr euch entscheidet. Zur Auswahl stehen 25, 50 oder 100 Euro. Das zusätzliche Guthaben gibt es als Bonus-Code auf dem Kassenbon.

Für 10 Prozent Bonus müsst ihr aber noch nicht einmal das Haus verlassen. Nur noch am heutigen Monat gibt es beim Online-Anbieter Startselect ebenfalls einen Bonus in Höhe von 10 Prozent. Das Guthaben bekommt ihr hier wenige Sekunden nach dem Kauf als digitalen Code.