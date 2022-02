„Gibbon: Beyond the Trees“ ist ein fantastisches und zugleich bedrückendes Abenteuer

Auf unserer Welt läuft nicht alles nach Plan. Das geht oftmals zu Lasten der Tierwelt, mit denen wir uns unseren Planeten teilen dürfen. Dieses so wichtige Thema wird in Gibbon: Beyond the Trees (App Store-Link) in den Fokus gerückt, das ab Freitag auf Apple Arcade zum Download bereit steht und auf iPhone, iPad, Mac und Apple TV gespielt werden kann.

Ich habe Gibbon: Beyond the Trees bereits anspielen dürfen und bin von dem rund einstündigen Abenteuer mit zusätzlichem Endlos-Modus sehr angetan. Auch wenn der Schwierigkeitsgrad der Geschichte sehr überschaubar ist, hat mich das Spiel gefesselt – was vor allem an der Aufmachung, an der Kulisse und an der erzählten Geschichte liegt.

Aber der Reihe nach. In Gibbon: Beyond the Trees übernimmt ihr die Kontrolle eines Affen und schwingt euch zusammen mit euren Familienmitgliedern durch den Regenwald. Dort erforscht ihr verschiedene Umgebungen und trefft dabei natürlich auch auf den Menschen.

Gibbon: Beyond the Trees schafft eine bedrückende Atmosphäre

Was ich besonders beeindruckend finde, das ist die Tatsache, dass Gibbon: Beyond the Trees es schafft, eine Atmosphäre aufzubauen, in der man sich innerhalb des Spiels tatsächlich vom Menschen bedroht fühlt. Nicht umsonst heißt es vom Entwicklerteam: „Gibbon: Beyond the Trees thematisiert schwierige, aber akute Umweltthemen, darunter Abholzung, Wilderei und Klimawandel.“ Genau deswegen ist dieses Spiel eine Neuerscheinung, die ihr euch auf jeden Fall vormerken solltet.

Das Spiel selbst ist schnell erklärt: Wenn ihr den Finger auf den Bildschirm drückt, könnt ihr euch an Ästen und Stämmen entlang hangeln. Das Display muss dann im richtigen Moment losgelassen werden, um durch die Luft zu schwingen und Geschwindigkeit aufzunehmen. Nach den ersten Leveln lernt man sogar einen Rückwärtssalto und einige andere Tricks, wobei das in der neuen Welt, in der man plötzlich lebt, auch zwingend erforderlich ist.