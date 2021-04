Disney+ ab sofort bei Sky Q verfügbar

Sky Kunden in Deutschland und Österreich können Disney+ ab sofort auch mit dem Sky Q-Receiver nutzen. In Kürze soll Disney+ auch auf dem Sky Ticket TV Stick verfügbar gemacht werden.

Falls ihr ohnehin über Sky Q Inhalte konsumiert, könnt ihr mit nur einer Fernbedienung auch auf Disney+ zugreifen. Disney+ Inhalte erscheinen auf der Bedienoberfläche von Sky Q Seite an Seite mit Sky Programmen und Inhalten weiterer Partner. Ab Sommer werden Disney+ Inhalte außerdem in die Sky Q Suche integriert. Der Zugang zu Disney+ ist ganz einfach: App öffnen, anmelden und los gehts.

Sky baut die All-in-One-Plattform steigt aus: Neben Sky linear und auf Abruf, gibt es auch Free TV-Sender, die Sky Q Sprachsteuerung, individuelle Empfehlungen und die Inhalte der beliebtesten Mediatheken sowie Apps wie ARD, ZDF, Netflix, Prime Video, TVNOW (ab Sommer 2021), Spotify und DAZN – vieles davon in UHD- und HDR-Qualität.

Christian Hindennach, Chief Commercial Officer bei Sky Deutschland:

„Sky Q macht es Entertainmentfans einfacher und bequemer denn je, mit nur einer Fernbedienung die exklusiven Sky Programme und die beliebtesten Mediatheken und Apps auf einer Plattform zu genießen. Dank der Integration von Disney+ ist ab sofort kein Hin- und Herschalten mehr nötig, um nach ‚Zack Snyder’s Justice League‘ auf Sky Cinema oder dem Topspiel der Fußball-Bundesliga direkt eine Episode von ‚The Falcon and the Winter Soldier‘ zu sehen. Und auch für alle, die ihr Sky Programm über den Sky Ticket TV Stick streamen, ist der Zugang zu Disney+ nun so einfach wie nie zuvor.“