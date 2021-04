Magnetischer Ladeständer für das iPhone 12 derzeit auf 25,99 Euro reduziert

Nachdem wir in den vergangenen beiden Wochen schon Zubehör von Choetech vorgestellt haben und damit absolut zufrieden sind, beispielsweise mit dem 2-in-1-Charger für das iPhone 12 und die Apple AirPods, wollen wir heute einen weiteren Deal des Herstellers mit euch teilen.

Aktuell bekommt ihr den bereits von uns vorgestellten Magnetic Wireless Charger, das ist ein MagSafe-ähnliches Ladegerät, zusammen mit einem passenden Ständer für nur 25,99 Euro (Amazon-Link), wenn ihr den Rabattgutschein in Höhe von 7 Euro auf der Produktseite einlöst.

Wichtig zu wissen: Im Vergleich zum eigenständigen Magnet Wireless Charger ist bei diesem Bundle kein USB-C-Netzteil erhalten. Ich denke aber mal, dass die Chance hoch ist, dass ihr einen entsprechenden Stecker für die Steckdose noch irgendwo bei euch Zuhause rumfliegen habt.

Den Ständer selbst finde ich in Verbindung mit dem magnetischen Ladepuck wirklich klasse. Die vier iPhone-12-Modelle, ganz egal ob iPhone 12 mini oder iPhone 12 Pro Max, werden magnetisch am Ständer gehalten und gleichzeitig aufgeladen. Im Vergleich zum originalen MagSafe von Apple zwar nur mit 7,5 statt 15 Watt, das sollte während der Arbeit auf dem Schreibtisch oder während einer Auszeit auf dem Nachttisch aber nicht so sehr ins Gewicht fallen.

Praktisch im Vergleich zu fest fixierten Lösungen: Der Ladepuck kann auch einfach aus dem Ständer entnommen und einzeln verwendet werden. Dann ist man flexibel, wenn man ihn mitnehmen möchte und der Platz im Gepäck begrenzt ist.