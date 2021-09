Documents X: Beliebter Datei-Manager von Readdle mit komplett neuer Version

Documents (App Store-Link) von Readdle ist so etwas wie das Universal-Werkzeug für Dateien aller Art. Ganz egal ob Dokumente, Videos oder Musik, die Anwendung kommt so ziemlich mit allen Formaten klar. Jetzt hat das Entwicklerteam Version 8.0 veröffentlicht, die von ihnen auch als Documents X betitelt wird.

„Documents X ist da. Die schnellste App für die Arbeit mit Ihren Dateien! Wir haben aus einer einfachen Dateiverwaltung eine leistungsstarke Super-App gemacht, die hunderte von Möglichkeiten bietet“, lässt man uns in der Update-Beschreibung wissen.

Konzentriert hat man sich in Documents X auf die folgenden drei Punkte und gibt gleichzeitig an, damit nur den Grundstein für die Zukunft gelegt zu haben:

Intelligente Aktionen für schnellere Workflows.

Schnellerer Zugriff auf Cloud-Speicherdienste.

Neu designtes Interface

Was genau aber versteht man unter den intelligenten Aktionen? Wenn man beispielsweise in Documents X eine Webseite öffnet, auf der eine PDF-Datei verlinkt ist, wird automatisch der Download des Dokuments vorgeschlagen. Wenn man später eine Datei in die Dropbox lädt, schlägt Documents X automatisch vor, den Link zu teilen.

Was für mich aber viel wichtiger ist: Die Universal-App bleibt weiterhin kostenlos nutzbar. Immerhin hat man nun aber einen Premium-Dienst eingebaut, der für stolze 13,49 Euro im Monat freigeschaltet werden kann. Aktuell wird hier aber nur die Nutzung eines VPN-Services angeboten, was preislich natürlich wenig attraktiv ist. Ohne zusätzliche Zahlung kann man den VPN-Dienst mit 50 MB Frei-Volumen pro Monat nutzen.