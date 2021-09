Logitech Options+: Mehr Optionen für MX Anywhere 3 und MX Master 3

Ich arbeite schon jahrelang mit der Maus Logitech MX Master 3 und der Tastatur MX Keys. Diese Kombination ist einfach unschlagbar und jeder der mich fragt, welche Eingabegeräte ich nutze, empfehle ich diese Kombination. Im Zusammenspiel mit der passenden Software kann man die Geräte weiter an die eigenen Bedürfnisse anpassen.

Die neue Software Logitech Options+ ist weiterhin noch eine Beta-Version, wird aber kontinuierlich um neue Funktionen ergänzt. Eine besonders praktische Erweiterung gibt es jetzt für die kleine Logitech Maus MX Anywhere 3. Da diese auf ein horizontales Scrollrad verzichtet, reicht man nun per Software eine Option für das horizontale Scrollen nach. Hier muss man eine Seitentaste gedrückt halten und dann das Scrollrad bewegen. Nun kann man in Dokumenten und auf Webseiten einen horizontalen Bildlauf starten.

Für die MX Master 3 gibt es auch neue Extras. Das Tool bietet neue vordefinierte Einstellungen im Zusammenspiel mit Adobe Photoshop. So könnt ihr diverse Aktionen direkt als Shortcut auf eine Taste legen. Gleichzeitig kann Logitech Options+ jetzt auch im Dark Mode genutzt werden.

Behobene Fehler