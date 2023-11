Drops: iPhone-Regenradar mit aktualisiertem Design

Ja, ich nutze immer noch WeatherPro als meine bevorzugte Wetter-App – sogar mit Premium-Abo. Dazu habe ich noch RainToday vom gleichen Anbieter im Einsatz, optional kann ich auch noch auf den Regenradar RainViewer zurückgreifen. Ich bin also gut gewappnet, wenn ich mich über anstehenden Regen informieren möchte. Wer nicht gleich ein Trio an Apps kaufen und nutzen möchte, kann sich auch den kostenlose Download Drops (App Store-Link) ansehen.

Der Regenradar Drops war optisch schon immer schlicht – manchen würden auch sagen, dass das Design nicht schön ist. Mit dem neusten Update auf Version 4.5.8 haben die Entwickler die App aufgefrischt und angepasst. Das Design ist an sich nicht groß verändert, die Anzeigen wurden aber aktualisiert und an die neusten iPhone-Displays angepasst. Bei solch einer App kommt es ja mehr auf die Vorhersagen statt auf das Design an. Aber auch hier ist Drops nicht immer zuverlässig – wie andere Apps es auch nicht immer sind. Kommt ein großer Schauer, ist die Vorhersage deutlich genauer als bei kleinen Wolken mit wenig Regen.

Drops bietet auch Widgets an

In der Drop-App könnt ihr auf einen Niederschlagsradar zugreifen. Über einen Schieberegler könnt ihr in der Zeit springen, zudem gibt es auch eine Grafik, die anzeigt, zu welcher Uhrzeit wie viel Regen erwartet wird. Mit dabei ist auch eine stündliche Wettervorhersage für die nächsten 24 Stunden sowie eine Vorhersage für die nächsten 14 Tage. Für jeden Ort kann eingestellt werden, ob man vor bevorstehenden Schauern gewarnt werden möchte. Praktische Widgets könnt ihr für einen schnellen Überblick auch auf den Homescreen legen.

„Neues“ Design nach dem Update

altes Design vor dem Update

Drops kann kostenfrei geladen und auf iPhone, iPad und Apple Watch genutzt werden. Die Finanzierung erfolgt über einen Werbebanner, der optional für günstige 99 Cent pro Jahr entfernt werden kann. Der Download ist 61,1 MB groß und setzt mindestens iOS 14 voraus.