Dungeon Hunter 6: Neues Freemium-Game stürmt die App Store-Charts

Mittlerweile ist es schon einige Jahre her, genauer gesagt seit März 2015, dass ein neuer Teil der bekannten Dungeon Hunter-Reihe von Gameloft veröffentlicht wurde. Mit Dungeon Hunter 6 (App Store-Link) kommt nun allerdings Bewegung in die Angelegenheit. Goat Co. hat das Spiel für iPhones und iPads bereits im deutschen App Store veröffentlicht, wo es auch gleich auf Platz 1 der Gratis-Spiele-Charts eingestiegen ist. Für die Installation sollte man neben 1,8 GB an freiem Speicherplatz auch mindestens iOS/iPadOS 11.0 oder neuer mitbringen. Auch eine deutsche Lokalisierung ist mit an Bord.

„Kehre 200 Jahre nach dem tapferen Opfer des Kopfgeldjägers nach Valenthia zurück und erlebe brandneue, spannende Abenteuer auf einem Maßstab, den man so zuvor noch niemals in einem „Dungeon Hunter“-Spiel gesehen hat. Werde Teil der Reise der Helden, die sich gegen die üblen Mächte aus dem Verbotenen Turm stellen wollen, und kämpfe in einem epischen Hack-And-Slash-Erlebnis gegen Horden voller dämonischer Wesen. Wähle eine von fünf verfügbaren Klassen, beschwöre deine treuen Verbündeten herbei und rette das Reich vor neuen und zurückkehrenden Übeltätern.“

So berichtet das Team von Goat im App Store über die Spiele-Neuerscheinung. Im Spiel selbst kann man sich als Krieger, Assassine, Bogenschütze, Magier und Gabenschwester verwirklichen und in einer Kampagne zahlreiche Kämpfe gegen verschiedenste Widersacher angehen. Auf dem Weg lässt sich neue Ausrüstung finden, mit denen man den eigenen Charakter und seinen Fähigkeitenbaum individuell verbessern kann.

Truppe versammeln und Gilde gründen

In den Kämpfen ist man zudem nicht allein: Es lassen sich Truppen versammeln, Bündnisse schließen und sich auch einer Gilde anschließen. Für Dungeon Hunter 6 ist Goat zudem auch eine Partnerschaft mit der Rockband Nickelback eingegangen, die den Titelsong des Spiels eingesungen haben.

Zum Start von Dungeon Hunter 6 im App Store heißt es allerdings, noch etwas Geduld mitzubringen. Die insgesamt zehn zur Verfügung stehenden europäischen Server gehen erst nach und nach ans Netz – am Freitagmittag um 13.30 Uhr war noch keiner der verfügbaren Serverstandorte verfügbar. Warum man das Spiel bereits im App Store veröffentlicht, obwohl die Spielserver noch gar nicht zur Verfügung stehen, bleibt zumindest mir ein Rätsel.

Was abschließend wohl auch nicht mehr explizit erwähnt werden muss, ist die Tatsache, dass sich Dungeon Hunter 6 über zahlreiche In-App-Käufe finanziert: Neben Edelsteinen in verschiedensten Mengen gibt es auch Käufe wie eine „Permanent Supreme Card“, die satte 49,99 Euro kostet. Ob das Gameplay in der Neuerscheinung durch das Freemium-Prinzip und zahlreiche Zukäufe fair gestaltet ist, bleibt anzuzweifeln.