DXOMARK: iPhone 15 Pro Max führt Video-Rangliste an

Die Plattform DXOMARK ist bekannt für ihre ausführlichen Kameratests, und hat nun auch das neue iPhone 15 Pro Max getestet. Apples neuestes Flaggschiff schafft es, in den Bereichen Stabilisierung, Farbgebung und Video mehrere Spitzenwerte zu erreichen. Gleichzeitig sorgt die große Lücke im Sichtfeld zwischen dem Hauptsensor und dem Teleobjektiv sowie einige andere Nachteile dafür, dass Apples neues Smartphone mit einem Wert von 154 insgesamt nur auf dem zweiten Platz landet.

Video: Pluspunkte bei Belichtung und Farbwiedergabe

Bei der Videoleistung hat das iPhone 15 Pro Max in fast jeder Unterkategorie den ersten Platz belegt, mit Ausnahme von Texturen und Artefakten. Dolby Vision HDR-Aufnahmen mit 4k60fps sind für die meisten Anwendungsfälle mehr als ausreichend, und genau das hat DXOMARK für seine Tests verwendet.

„Videobelichtung und Farbwiedergabe waren unter den meisten Bedingungen sehr konsistent und das Verhältnis von Textur und Rauschen war das beste, das wir bisher gesehen haben. Das Autofokussystem zeigte auch bei schlechten Lichtverhältnissen gute Leistungen und die Videostabilisierung gehörte zu den besten auf dem Markt.“

Während DXOMARK die Tests mit Dolby Vision HDR-Aufnahmen durchführte, sind einige der größten Upgrades des Videosystems der neuen iPhone-Generation die neue LOG-Aufnahme sowie die 4k60FPS ProRes-Aufnahme auf eine externe SSD. Diese Optionen wurden von DXOMARK allerdings nicht getestet.

Foto: Sehr gute Belichtung, Farbe und Textur

Die Fotoleistung des iPhones hat in Bezug auf Belichtung, Farbe und Textur den Spitzenplatz eingenommen. In den Tests von DXOMARK sorgte aber der Autofokus und das Rauschen für Punktabzüge für das iPhone 15 Pro. Verbesserte Porträtmodus-Optionen, eine Tiefenerfassung und eine genaue Hauttonwiedergabe ermöglichten es, in der Kategorie „Freunde und Familie“ zu glänzen, während die neue 24-MP-Ausgabe des 48-MP-Sensors mehr Details in Standard-Aufnahmeszenarien bietet.

Teleobjektiv: Mit Kompromissen

Der erste Platz in den DXOMark-Tests geht an das Huawei P60 Pro. Das Smartphone bietet eine 13 Megapixel 13mm-Ultraweitwinkel-Linse, eine 48 Megapixel 25mm-Hauptkamera und ein 48 Megapixel 90mm-Teleobjektiv. Das Huawei-Teleobjektiv bietet zwar nur einen 3,5-fachen optischen Zoom gegenüber der Hauptkamera, aber dadurch kann die Kamera früher von einem Ausschnitt des Hauptsensors wechseln und mehr Details im mittleren Telebereich aufnehmen als das iPhone 15 Pro Max.

Beim 2fach-Zoom bei etwa 50 mm in den DXOMARK-Tests konnte das iPhone immer noch eine beträchtliche Menge an Details beibehalten, aber beim weiteren Heranzoomen auf eine 80 mm-Äquivalentaufnahme zeigte sich eine weitaus stärkere Bildverschlechterung. Sobald der Zoom über 120 mm hinausgeht, kann das Pro Max auf sein Tetraprisma-Teleobjektiv umschalten, wodurch die Detailgenauigkeit und die Leistung bei schwachem Licht im Telebereich die des P60 Pro übertrifft und deutlich besser ist als die des iPhone 14 Pro.

Die Tests von DXOMARK bestätigen, was andere Reviews bereits gezeigt haben: Das Kamerasystem des iPhone 15 Pro Max hat sich im Vergleich zur Vorgänger-Generation nochmals deutlich verbessert. Für einige mag das Setup des iPhone 15 Pro die bessere Option für ein Gesamtkamerasystem sein, die zusätzliche Reichweite des Tetraprisma-Teleobjektivs könnte für im Bedarfsfall jedoch einen großen Nutzen haben. Der vollständige und sehr umfangreiche Bericht von DXOMARK über das iPhone 15 Pro Max lässt sich auf der Website der Plattform einsehen.