Dyson Zone: Neuer luftreinigender Over-Ear Kopfhörer vorgestellt

Mit dem neuen Dyson Zone wagt sich Dyson erstmals auf den Markt der Wearables. Es handelt sich um einen luftreinigenden Kopfhörer, den man so zuvor noch nicht gesehen hat. Dyson Zone ist ein Over-Ear-Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung, der gleichzeitig einen super Klang an die Ohren und einen gereinigten Luftstrom an Nase und Mund liefert. Aufgesetzt sieht das Teil ziemlich appgefahren aus.

Der Dyson Zone luftreinigende Kopfhörer ist das Ergebnis von Dysons 30-jähriger Erfahrung mit Luftstrom-, Filter- und Motorentechnologien sowie fundierten Kenntnissen in Bezug auf die Luftqualität in Innen- und Außenräumen. Die Kompressoren in jeder Hörmuschel saugen die Luft durch die doppellagigen Filter an und leiten zwei Ströme gereinigter Luft über einen Bügel, der das Gesicht des Trägers nicht berührt, an Nase und Mund. Speziell geformte Rücklaufkanäle im Bügel sorgen dafür, dass der gereinigte Luftstrom nahe an Nase und Mund gehalten und so wenig wie möglich durch Seitenwinde von außen beeinträchtigt wird. Dyson Zone liefert dank fortschrittlicher aktiver Geräuschunterdrückung (ANC), geringer Verzerrung und einem neutralen Frequenzgang einen vollen, intensiven Klang und schirmt unerwünschte Umgebungsgeräusche ab, um Musik oder Audiosignale originalgetreu wiederzugeben.

Jake Dyson, Chefingenieur bei Dyson:

Luftverschmutzung ist ein globales Problem – sie betrifft uns überall, egal wo wir sind. Zu Hause, in der Schule, bei der Arbeit und auf Reisen, ob zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit öffentlichen oder privaten Verkehrsmitteln. Dyson Zone reinigt die Luft, die Sie unterwegs einatmen. Er sorgt mit Hilfe von Hochleistungsfiltern und zwei Miniatur-Luftpumpen für einen Schwall frischer Luft, ohne das Gesicht zu berühren. Nach sechs Jahren Entwicklungszeit freuen wir uns darüber, dass wir Ihnen überall reine Luft und vollen Klang bieten können.

Auf einen Blick

Ein radikal neues Format für die Erzeugung von gereinigter Luft und High-Fidelity-Audio für unterwegs.

Die elektrostatische Filterung nimmt bis zu 99 % der Partikel bis zu einer Größe von 0,1 Mikron auf, wie z.B. Staub, Pollen und Bakterien5.

Der mit Kalium angereicherte Kohlefilter nimmt Stadtgase wie NO2 (Stickstoffdioxid), SO2 (Schwefeldioxid) und O3 (Ozon) auf.

Der berührungslose Bügel leitet zwei Ströme gereinigter Luft zu Nase und Mund und wurde speziell für die Verwendung im Freien und bei Seitenwind entwickelt.

In jeder Hörmuschel befinden sich zwei Motoren, die das Herzstück des Dyson Zone luftreinigenden Kopfhörers bilden – die kleinsten Geräte, die Dyson bisher entwickelt hat.

Eine fortschrittliche aktive Geräuschunterdrückung (ANC) und ein leistungsstarkes elektroakustisches Neodym-System sorgen für ein volles und intensives Audioerlebnis, das den Klang so wiedergibt, wie es der Künstler oder Komponist ihn vorgesehen hat.

15 Studenten des Dyson Institute of Engineering and Technology arbeiteten in verschiedenen Bereichen wie Akustikentwicklung, Elektronik und Luftstromsysteme an dem Dyson Zone Projekt mit.

3 Modi der aktiven Geräuschunterdrückung: Isolation, Konversation und Transparenz Isolationsmodus : HöchsteStufederaktivenGeräuschunterdrückungfüreinvolles,intensives Audioerlebnis, zum Beispiel, wenn Sie sich voll auf eine Aufgabe konzentrieren müssen. Der Konversationsmodus wird aktiviert, wenn Sie den Bügel absenken. Die Reinigung wird automatisch ausgeschaltet, um den Akku zu schonen, und eine Unterhaltung zu ermöglichen. Der Transparenzmodus ermöglicht es, die Umgebung bewusst wahrzunehmen, da er wichtige Geräusche wie Notfallsirenen oder Informationsdurchsagen verstärkt.

4 Luftreinigungsmodi: niedrig, mittel, hoch und Auto. Da verschiedene Belastungsstufen unterschiedliche Atemmuster erfordern, wird der Dyson Zone luftreinigende Kopfhörer durch integrierte Beschleunigungssensoren gesteuert und schaltet im Auto-Modus je nach Bedarf automatisch zwischen hoher, mittlerer und niedriger Reinigungsgeschwindigkeit um.

4 Formate: KombinierteLuftreinigung,AudiowiedergabeundaktiveGeräuschunterdrückung–derBügel

bleibt abgesenkt. Das Gerät kann auch nur für die Audiowiedergabe verwendet werden – der Bügel kann

bewegt werden. FürSzenarien,dieeinezusätzlicheAbdeckungdesGesichtserfordern,bildetderzusätzliche

Gesichtsabdeckungsaufsatz eine vollständig geschlossene Lösung – dieser ist im

Lieferumfang enthalten. Für Gegenden oder Situationen, die eine FFP2-konforme Gesichtsabdeckung erfordern,

erfüllt ein FFP2-Gesichtsabdeckungsaufsatz den erforderlichen Filterungsstandard. Auch dieser ist im Lieferumfang enthalten.



Der Dyson Zone luftreinigende Kopfhörer wird global ab Herbst 2022 eingeführt. Genaue zeitliche Verfügbarkeiten in den Märkten werden variieren. Die vollständigen Produktspezifikationen und weitere Details zur Verfügbarkeit und Preis werden in den kommenden Monaten bekannt gegeben.