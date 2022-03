Moment: Drei neue MagSafe-Halterungen präsentiert

Der Zubehör-Hersteller Moment ist schon seit längerem mit einigem MagSafe-Zubehör für die iPhone 12- und iPhone 13-Modelle am Markt vertreten. Nun hat man gleich drei weitere magnetische Accessoires vorgestellt, die sich für verschiedenste Einsatzzwecke eignen. Das sind die Neuheiten im Detail.

Mobile Filmmaker Cage (Moment-Webshop)

Wie der Titel des Zubehör schon andeutet, handelt es sich beim Mobile Filmmaker Cage um einen Videokäfig für Mobilgeräte – und dem ersten mit MagSafe. Mit mehreren Cold Shoe-, ¼“-20- und ⅜“-16-Befestigungspunkten kann man jedes Accessoire wie Mikrofone, Lichter, Griffe oder anderes Zubehör für die Filmarbeit befestigen. Das aus präzisionsbearbeitetem Aluminium gefertigte Stativ verfügt über integrierte Kabelführungsschlitze, die für Ordnung sorgen, und lässt sich dank seines flachen Profils leicht verstauen.

Moments proprietäre (M)Force-Magnete sorgen für eine superstarke Verbindung, und die Halterung lässt sich leicht gegen eine herkömmliche Telefonklemme austauschen, wenn man zusätzliche Sicherheit wünscht. „Das ist dein neues Traum-Rig für mobiles Filmen, unendlich anpassbar und bereit für Aufnahmen unterwegs“, berichtet dazu der Hersteller. Der Moment Filmmaker Cage wird zum Preis von 99 USD in schwarzer Farbe erhältlich sein und kann jetzt schon vorbestellt werden.

Strap Anywhere Mount (Moment-Webshop)

Mit dem Moment Strap Anywhere Mount kann ein MagSafe-kompatibles iPhone oder ein Smartphone in einer MagSafe-kompatiblen Hülle einfach an einem beliebigen Indoor-Fitnessgerät angebracht werden. Ob auf dem Peloton-Fahrrad, dem Laufband oder dem Crosstrainer – die Halterung ist für alles geeignet. Mit dem einfach zu bedienenden Premium-Silikon-Gummiband kann man das iPhone überall dort befestigen, wo man es haben möchte.

Die Halterung ist mit oder ohne Hülle kompatibel und verfügt auch über die patentierte (M)Force-Magnetanordnung, die noch stärker ist als Standardzubehör, damit das iPhone nicht herunterfällt. Dank der einfachen Winkeleinstellung und der zusätzlichen Griffigkeit kann man den perfekten Winkel für das nächstes Workout finden. Der Moment Strap Anywhere Mount kann zum Preis von 39,99 USD vorbestellt werden.

The Stick-On Adapter (Moment Webshop)

Mit dem ebenfalls veröffentlichten Moment Stick-On Adapter kann man jedes Telefon oder Gehäuse (ja, jedes) mit den MagSafe-Halterungen von Moment kompatibel machen. Man hat dazu die firmeneigenen (M)Force-Magnete in einen hochwertigen, flachen Aufkleber gepackt. Und nicht nur das: Er funktioniert auch mit kabellosem Laden und erleichtert die Ausrichtung mit dem Ladegerät. Der Aufkleber besteht aus strapazierfähigem, geformtem TPU und ist mit 3M VHB-Klebstoff versehen, der für eine extrem starke Verbindung mit dem Gerät sorgt. Der Moment Stick-On Adapter ist ab sofort für kleine 9,99 USD auf der Website von Moment erhältlich.