Nanoleaf Sonic Limited Edition: 32 Shapes Lichtpaneele im Bundle kaufen

Die Nanoleaf Lichtpaneele gibt es mittlerweile in vielen verschiedenen Formen und machen meiner Meinung nach an der Wand eine echt schöne Figur. Nun hat man sich passend zum anstehenden Kinostart mit Sonic the Hedgehog 2 zusammengetan und ein neues Bundle kreiert.

Mit 32 Shapes Lichtpaneelen (Triangles & Mini Triangles) inspiriert Nanoleaf die Community dazu, einen der drei Filmhelden nachzubilden und an Wänden im Wohn-, Kinder- oder Gaming-Zimmer zum Leben zu erwecken. Die Screen-Mirror-Funktion schafft dabei die perfekte Atmosphäre. Die Nanoleaf Shapes Lichtpaneele reflektieren die Farben des PC-Bildschirms in Echtzeit. Nutzer und Nutzerinnen können aus verschiedenen Beleuchtungsanimationsmodi wählen und beobachten, wie sich die Farben des Films vom Bildschirm auf die Nanoleaf-Leuchten übertragen. Für das besonders intensive Filmerlebnis einfach die Installation mit der Nanoleaf Desktop App verbinden und anschließend den PC/Mac mit dem TV-Bildschirm koppeln.

Weiterhin könnt ihr die Nanoleaf Paneele auch in HomeKit steuern, zudem gibt es Support für Amazon Alexa und Google Assistant. Die Nanoleaf-App bietet außerdem vorinstallierte Lichtszenen und Playlists wie Sonic blue, Knuckles red und Tails yellow, die eine perfekte Sonic the Hedgehog 2-Stimmung erzeugen.

Ein komplettes Bundle beinhaltet 32 Shapes-Panels (4 Triangle Light Panels und 28 Mini Triangles), die sich in Form von Sonic, Tails, Knuckles oder einem anderen Layout anordnen lassen. Das neue Bundle ist ab sofort für 299,99 Euro bei MediaMarkt oder Saturn erhältlich.

Fotos: Nanoleaf.