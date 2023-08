EA Sports FC Mobile erscheint am 26. September im App Store

Es hat sich einiges geändert in der digitalen Fußballwelt. Das jahrelang unter dem Namen „FIFA“ bekannte Spiel von EA Sports ab diesem Jahr ohne den einprägsamen Namen des Fußball-Weltverbands auskommen. Der neue Titel: EA Sports FC. Das betrifft natürlich auch den mobilen Ableger für iPhone und iPad, der in diesem Jahr am 26. September unter dem Namen EA Sports FC Mobile erscheinen wird.

Ehrlicherweise muss ich an dieser Stelle ja sagen: Das interessiert mich herzlich wenig. Denn genau zuletzt FIFA Mobile (App Store-Link) wird auch EA Sports FC Mobile als kostenloser Titel im App Store erscheinen und sich über In-App-Käufe finanzieren. Die Zeiten, als man ein FIFA-Fußball-Spiel noch als Premium-Titel im App Store kaufen konnte, sind lange vorbei.

Die wohl wichtigste Info für alle Nutzerinnen und Nutzer, die schon Geld in FIFA Mobile investiert haben: EA Sports FC Mobile soll nicht als neue App im App Store erscheinen, sondern per Update die bestehende Fußball-Simulation von EA Sports ersetzen.

Das sind die Features von EA Sports FC Mobile

Echte Spielerpersönlichkeit: Die bekanntesten Spieler der Welt erwachen mit True Player Personality zum Leben. Authentische Laufstile, parierte Elfmeter und Jubelrufe für bestimmte Spieler bringen EA Sports FC Mobile auf eine neue Ebene der Authentizität.

Dynamische Spielgeschwindigkeit: Mobile-first und taktile Spielgeschwindigkeit, die mehr Spielerpersönlichkeit und Attribute auf dem Spielfeld ermöglicht.

Elite Shooting System: Ein überarbeitetes Schusssystem ermöglicht es den Spielerinnen und Spielern, sich in die Torschützenliste einzutragen und ihren Stempel aufzudrücken. Wenn Spielerinnen und Spieler kluge Schussentscheidungen innerhalb und außerhalb des Strafraums, bei einer Flanke oder einem Volleyschuss treffen, werden sie innerhalb des Spiels dafür belohnt.

Powerschuss: Bei Powerschuss geben Spielerinnen und Spieler einen kraftvollen Schuss ab, welcher es den Torhütern schwer macht, eine Parade zu zeigen. Um das gesamte Potenzial des Power Shots auszunutzen, muss man im richtigen Raum stehen und den Schuss aufladen.

Knock On Dribble: Das Knock On Dribbling bringt schnelle, dribbelstarke Spieler schnell auf Top-Geschwindigkeit. Bei einer hochstehenden Abwehrreihe des Gegners, spielt man den Ball in den freien Raum und kommt dadurch explosiv auf das gewünschte Tempo.

Harte Grätsche: Die Harte Grätsche ermöglicht es, die gegnerischen Angreifer mit einem harten Tackling oder einem Block in letzter Sekunde zu stoppen und wieder selbst in Ballbesitz zukommen.

Es bleibt abzuwarten, in wie weit EA Sports auch am Bezahlmodell des Spiels schraubt. Wirklich zu stören scheinen die In-App-Käufe die Community allerdings nicht, denn im App Store git es bei über 200.000 Bewertungen einen Schnitt von 4,6 Sternen. Umso gespannter bin ich auf euer Feedback…