Echo Dot der neuesten Generation wieder zum Sonderpreis erhältlich

Wenn man sich die Entwicklung der letzten Jahre und insbesondere die erste Generation anschaut, dann kann man wirklich sagen, dass sich der Echo Dot (Amazon-Link) stark verbessert hat. Trotzdem weiß ich nicht, ob ich für den kleinsten Smart Speaker tatsächlich 60 Euro auf den Tisch legen würde. Das ist aktuell aber auch gar nicht nötig, denn Amazon verkauft den Echo Dot wieder zum Sparpreis.

Statt den sonst geforderten 59,99 Euro kostet der neue Echo Dot im kugelförmigen Design aktuell nur noch 34,99 Euro. Damit wird fast das Niveau der Black Friday Woche erreicht, bei der ihr für knapp 30 Euro zuschlagen konntet. Günstiger dürfte der Echo vor Ostern sicherlich nicht werden, daher kann man hier durchaus zuschlagen.

„Er ist kompakt, besitzt aber einen leistungsstarken frontseitigen 41-mm-Lautsprecher für klaren Sound und ausgewogene Basswiedergabe“, schreibt Amazon über seinen neuen Lautsprecher, der in drei verschiedenen Farben erhältlich ist. Ich kann behaupten: Der neue Echo Dot klingt tatsächlich besser als seine Vorgänger. Ein echtes Klangwunder darf man allerdings nicht erwarten, so klingt beispielsweise der HomePod mini deutlich besser – kostet aber eben auch drei Mal so viel.

Am Ende des Tages dürfte der Echo Dot ausreichend genug sein, um in der Küche oder am Schreibtisch ein wenig Radio oder Musik zu hören. Wobei das halt auch immer von euren eigenen Ansprüchen abhängig ist, die ich nicht beurteilen kann. Am Ende sehe ich den Echo Dot aber eher weniger als Musik-Player, sondern eben als Sprachassistenten.

