SpongeBob SquarePants – Battle for Bikini Bottom: Premium-Game ist vorbestellbar

Die Zeichentrick-Serie um SpongeBob und seine Unterwasser-Freunde ist ein Phänomen. Kein Wunder, dass deswegen auch Spiele-Entwickler auf den Zug aufspringen und entsprechende Titel zum Franchise herausbringen. Schon für den PC und Konsolen war SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom Rehydrated ein großer Erfolg – nun steht auch die Veröffentlichung der Mobilversion kurz bevor.

Am 21. Januar 2021 wird es soweit sein, dann erscheint SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom Rehydrated (App Store-Link) auch für iPhones und iPads im deutschen App Store. Das Spiel kann jetzt bereits zum Preis von 9,99 Euro vorbestellt werden und lädt dann automatisch nach dem Release auf die jeweiligen Geräte. Der Download des Games ist satte 3 GB groß und kann ab iOS 13.0 oder neuer angestoßen. Auch auf dem Apple TV kann das Spiel absolviert werden, zudem soll bereits mit dem Start eine deutsche Lokalisierung bereit stehen.

Für die mobile Neuerscheinung hat sich das THQ Nordic-Familienmitglied HandyGames mit Nickelodeon zusammengetan, um SpongeBob SquarePants als Premium-Titel auf iOS und Android zu bringen. Von den Machern des Spiels heißt es in einer Mitteilung:

„Das spongetakuläre Remake dieses beliebten Titels wird die Spieler gegen wütende Roboter mit Blasenstrahl-Fähigkeiten kämpfen lassen und dem bösen Plankton ein für alle Mal zeigen, dass die geheime Formel niemandem außer Mr. Krabs selbst gehört. Spiele als SpongeBob, Patrick und Sandy und nutze die einzigartigen Fähigkeiten jedes Einzelnen. Laufe, hüpfe und Unterhosen-Bungee-jumpe durch Bikini Bottom und treffe unzählige Charaktere aus der beliebten Fernsehserie. Der Kampf ist eröffnet!“

Das Original-Game von SpongeBob SquarePants reicht bis ins Jahr 2003 zurück, als die erste Version für PCs veröffentlicht wurde. Im Verlauf der Jahre gab es ein Remake, das im letzten Jahr den Weg auf PCs und Konsolen fand und mit „High-End-Grafik, moderner Auflösung und sorgfältig poliertem Gameplay“ ausgestattet wurde. In der mobilen Version wurden die Bedienelemente zudem sorgfältig für Geräte mit Touchscreens optimiert und zudem ein Controller-Support hinzugefügt. Die Neuerscheinung beinhaltet zahlreiche Begegnungen mit bekannten Charakteren der TV-Serie und kommt auch mit den Originalstimmen der Figuren daher. Auch an eine Game Center-Anbindung hat das Team von HandyGames gedacht. Der abschließende kleine Trailer zeigt euch das kunterbunte, sehr ansprechend gestaltete Gameplay in Bild und Ton.