Edison Mail bietet jetzt 6 praktische Widgets für den Homescreen an

Die Mail-App von Apple reicht mir vollkommen aus. Auf Widgets für den Homescreen muss man aber verzichten, ich persönlich möchte gar kein Mail-Widget haben. Doch sollte das bei euch anders sein, müsst ihr euch Alternativen ansehen. So hat zum Beispiel Edison Mail (App Store-Link) per Update insgesamt 6 praktische Widgets für den Homescreen erhalten.

Unter anderem gibt es ein kleines Widget, das alle ungelesenen Nachrichten aufzählt. In den größeren Varianten gibt es zudem eine Suche und einen Button, um eine neue Mail zu starten. Im größten Widget werden zudem die neusten E-Mails angezeigt.

Während ich auf Mail-Widgets freiwillig verzichte, wäre es trotzdem sehr schön, wenn Apple ebenfalls Widgets für iOS 14-Nutzer anbieten würde. Bis dahin ist Edison Mail die beste Alternative.

Einen abschließenden Hinweis wollen wir im Hinblick auf die komplett kostenlose Preisstruktur von Edison Mail und der Finanzierung dieses Dienstes nicht außen vor lassen. Die Entwickler betonen in den Datenschutzbestimmungen, dass alle Nachrichten verschlüsselt werden und „so wenig wie möglich“ auf den Edison-Servern landen. Auf der Website wird aber unter dem Link „How the best email app stays free“ deutlich, dass man mittels einer eigenen Technologie „E-Commerce analysiert, die kommerzielle E-Mails automatisch erkennt und daraus Kaufinformationen extrahiert. Unsere Technologie wurde entwickelt, um persönliche und geschäftliche E-Mails zu ignorieren, denn diese helfen uns nicht dabei, Markttrends zu messen.“ Dieser Tatsache sollte man sich bewusst sein, wenn man Edison Mail gratis unter macOS oder iOS verwendet.