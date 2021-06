Eero mit WiFi 6: Neues Mesh-System heute stark reduziert

In sechs Tagen startet bei Amazon der Prime Day mit 48 Stunden voller Angebote. Schon jetzt gibt es die ersten Schnäppchen – und selbst brandneue Hardware ist reduziert erhältlich. Beispielsweise das neue Eero-System mit WiFi 6 Technik, das erst Ende April auf den Markt gekommen ist. Einen Testbericht konntet ihr ja bereits lesen.

Damals war ich noch unentschlossen, ob man zum „alten“ Eero Pro oder zum neuen Eero mit WiFi 6 greifen sollte. Das Pro-Set mit drei Eero hat zu diesem Zeitpunkt mit 328 Euro nur rund 30 Euro mehr gekostet, die Performance war vergleichbar und die Pro-Modelle bietet zusätzliche LAN-Anschlüsse.

Mit dem aktuellen Angebot sieht das etwas anders aus: Für einen Eero Router und zwei Satelliten bezahlt man im Set nur noch 209 Euro, also 90 Euro weniger als ursprünglich angedacht. Das ist angesichts der starken Performance mit WiFi 6 Endgeräten schon eine echte Hausnummer.

Wie schnell sind die neuen Eero 6? In meinem Reihenhaus mit drei Etagen konnte ich im Test über 300 Mbit/s Internet-Geschwindigkeit mit dem iPhone 12 Pro erzielen – am entferntesten Punkt des Systems im Dachgeschoss. Zudem kann das System mittlerweile mit weiteren Funktionen punkten, so wurde etwa die HomeKit-Unterstützung nachgereicht. Damit könnt ihr kontrollieren, ob und wie HomeKit-Geräte „nach Hause telefonieren“ können.

Wichtig zu wissen: Das Angebot ist nur mit einem aktiven Prime-Abo erhältlich. Das dürfte angesichts des anstehenden Prime Days und der sonstigen Vorteile aber aktuell ziemlich attraktiv sein. Immerhin lässt sich Prime 30 Tage kostenlos testen.