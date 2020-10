Epic verschenkt „Amnesia: A Machine for Pigs“ & „Kingdom New Lands“

Ab heute könnt ihr im Epic Games Store wieder zwei Spiele kostenlos mitnehmen. Diesmal sind „Amnesia: A Machine for Pigs“ sowie „Kingdom New Lands“ mit dabei. Beide Spiele sind auch für den Mac verfügbar.

Das Horror-Spiel „Amnesia: A Machine for Pigs“ ist für Spieler ab 18 Jahren geeignet und erst seit April 2020 im Epic Store verfügbar. Ihr benötigt mindestens 5 GB freien Speicher.

Vom Fieber geschüttelt und von Träumen von einer obskuren, höllischen Maschine verfolgt, erwacht der wohlhabende Unternehmer Oswald Mandus in seinem Bett. Gemartert von Traumbildern einer desaströsen Reise nach Mexiko, zerbrochen an den geplatzten Träumen einer industriellen Vision und gepeinigt von Schuld und einer Tropenkrankheit, findet er sich nach dem Erwachen in einem noch schlimmeren Albtraum wieder. Das Haus ist leer, doch der Boden unter ihm vibriert nach dem Willen einer teuflischen Maschine. Sicher weiß er nur, dass seine Kinder in großer Gefahr sind und dass er sie retten muss.