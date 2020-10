RAVPower 65W 4-Port Ladegerät mit 2x USB-C und 2x USB-A ausprobiert

Apple liefert kein Netzteil mehr mit der Apple Watch und dem iPhone aus. Ich selbst habe am Sofa ein Multiport-Ladegerät von Aukey im Einsatz, an dem ich dann mein iPhone oder MacBook aufladen kann. Das Ladegerät ist zuverlässig und gut, aber doch etwas groß. Mein neuer Liebling: Das RAVPower 65W 4 Port Ladegerät mit USB-C und USB-A (Amazon-Link).

Da hier Galliumnitrid (GaN) zum Einsatz kommt, ist das Ladegerät sehr kompakt gestaltet. Der kleine Quader ist 7,59 Zentimeter lang und 4,09 Zentimeter hoch wie breit. Das beigelegte Ladekabel ist mit 150 Zentimeter ausreichend lang. Das Gehäuse selbst ist aus Plastik gefertigt, fühlt sich aber dennoch wertig an.

Auf der Front findet ihr dann zwei USB-C und zwei USB-A-Anschlüsse. Mit 65 Watt liefert das Ladegerät viel Power, für das 16″ MacBook Pro ist es dann aber doch etwas zu wenig. Die genauen Watt-Anforderungen für iPhone, iPad und Mac könnt ihr hier nachlesen.

Je nachdem wie viele Geräte ihr gleichzeitig anschließt und aufladen wollt, ist die Ausgabenverteilung wie folgt aufgeschlüsselt:

1x USB-C : 65W Power Delivery

: 65W Power Delivery 2x USB-C : 45W PD, 18W PD

: 45W PD, 18W PD 2x USB-A : jeweils 2,4A mit 5V

: jeweils 2,4A mit 5V 1x USB-C + 1x USB-A : 45W PD + 18W Quick Charging

: 45W PD + 18W Quick Charging 1x USB-C + 2x USB-A : 45W PD, jeweils 2,4A mit 5V

: 45W PD, jeweils 2,4A mit 5V 2x USB-C ports + 1 USB-A: 18W PD, 18W PD, 18W Quick Charging

+ 1 USB-A: 18W PD, 18W PD, 18W Quick Charging Alle Ports: 18W PD, 18W PD, jeweils 2,4A mit 5V

Das kleine und kompakte RAVPower Ladegerät ist keine absolute Powerstation, aber für den alltäglichen Gebrauch finde ich das Produkt wirklich super. Ich kann man iPhone, 13″ MacBook Pro, iPad Pro und weitere Geräte bequem laden. Ich werde das 4-Port-Ladegerät jetzt hinter meine Couch legen und warte noch auf den magnetischen Kabelhalter von Anker. Die Kombination finde ich persönlich super.

RAVPower verlangt für das Ladegerät 49,99 Euro und verkauft dieses ab sofort auch in Deutschland. In den USA gibt es bei 780 Bewertungen 4,9 Sterne. Das kann ich so nachvollziehen und bestätigen. Natürlich könnt ihr nicht nur eure Apple-Geräte aufladen, sondern auch weiteres Zubehör: Nintendo Switch, Laptops und Co.