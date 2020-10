Nanoleaf stellt Shapes Triangles und Mini Triangles offiziell vor

Vor etwas mehr als einer Woche gab es schon die ersten Anzeichen, nun können wir offiziell vermelden: Nanoleaf baut sein Portfolio an bunten LED-Panels weiter aus. Konkret geht es um die im Frühjahr eingeführte Shapes-Series, die bisher nur aus Sechsecken bestand. Nun erhalten die Nanoleaf Shapes Hexagons gleich zwei Geschwister.

Zu den bekannten Sechsecken gesellen sich die Shapes Triangles und Mini Triangles, also große und kleine Dreiecke. Die neuen Triangles sind etwas kleiner als die bereits bekannten Nanoleaf Light Panels, wobei diese ja nicht mit dem neuen Shapes-System kompatibel sind.

Die neuen Mini Triangles eignen sich derweil perfekt dazu, um kleine Zwischenstücke zwischen den Sechsecken und den großen Dreiecken zu füllen. Wie das ungefähr aussehen könnte, seht ihr auf dem folgenden Bild.

Natürlich kann man die verschiedenen Formen aber auch alleine verbauen und muss sie nicht bunt mischen. Als Nutzer habt ihr hier wirklich alle Möglichkeiten, der Kreativität sind kaum Grenzen gesetzt. Theoretisch lassen sich mehrere Hundert LED-Panels an einem Controller betreiben, wobei dann mehrere Netzteile nötig sind.

Unsere Vision für die Shapes-Produktreihe ist eine völlige Designfreiheit, die den Nutzern zu ihrem individuellsten Lichterlebnis verhilft. Bei intelligenter Beleuchtung geht es darum, die Grenzen des Möglichen zu erweitern. Genau das wollen wir mit unserer Shapes-Reihe ermöglichen. Durch die Ergänzung um die neuen Shapes Triangles und Mini Triangles können die Nutzer unsere Lichter so kreativ erforschen und kombinieren wie nie zuvor. Mit der Verbindung von intelligenter Technologie und durchdachtem Design ist die Nanoleaf Shapes-Reihe marktführend in der Kategorie Smart Decor und bietet damit ein Beleuchtungserlebnis, das wirklich keine Grenzen kennt.

Die Shapes Triangles und Mini Triangles verfügen über alle klassischen Nanoleaf Features einschließlich der Screen-Mirror-Funktion, der Musik-Visualisierung in Echtzeit und der Touch-Steuerung – so kann der Raum mit nur einer einzigen Berührung in ein komplett anderes Licht getaucht werden. Die Panels lassen sich über die WLAN-Verbindung mit der Nanoleaf App oder manuell mit der Steuereinheit bedienen und sind mit Google Assistant, Amazon Alexa, Apple HomeKit und Samsung SmartThings kompatibel.

Die Neuheiten von Nanoleaf werden zu folgenden Preisen verkauft:

Nanoleaf Shapes Triangles Starter Pack: 99,99€ (4 Panels), 199,99€ (9 Panels), 299,99€ (15 Panels)

Nanoleaf Shapes Triangles Expansion Pack : 59,99€ (3 Panels)

Nanoleaf Shapes Triangles Mini : 99,99€ (Starter Pack mit 5 Panels oder Expansion Pack mit 10 Panels)

Die neuen Triangles werden werden exklusiv Ende Oktober bei Bauhaus in Deutschland und bei Interdiscount in der Schweiz verfügbar sein, ab Ende November sind sie dann auch bei direkt bei Nanoleaf und anderen Händlern erhältlich.