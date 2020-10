Nuki wird dauerhaft günstiger & ist ab sofort in weiß erhältlich

Es gibt kaum ein Gadget, das wir häufiger nutzen. Das Nuki Smart Lock begleitet uns schon vom Start an und wir sind immer noch zufriedene Nutzer. Und jetzt gibt es gute Nachrichten für all diejenigen, die mit dem Gedanken spielen sich ebenfalls solch ein Smart Lock anzuschaffen.

Der Preis des Nuki Smart Lock 2.0 wird jetzt dauerhaft von 229 Euro auf 199 Euro gesenkt. Gleichzeitig wurden auch die Preise der Bundles reduziert. Damit ist der Einstiegspreis jetzt noch attraktiver, außerdem werden Angebotspreise dann noch besser sein. Aber das ist aktuell spekulativ.

Nuki White Edition im Vorverkauf

Am 8. September hat Nuki ein weißes Schloss vorgestellt, das jedoch nur in begrenzter Stückzahl verfügbar sein wird. Vorab konnte man sich registrieren, Nuki Club-Mitglieder können ab sofort für 299 Euro zuschlagen. Der reguläre Verkauf für alle Kunden startet dann am 19. Oktober 2020.