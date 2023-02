Eufy Mach V1 Ultra: Neuer kabelloser Bodenreiniger von Anker

Der heutige Montag hat zwei spannende Neuvorstellungen von Anker mit im Gepäck. Neben den neuen Solix Balkonkraftwerken hat der Zubehör-Hersteller heute auch einen neuen Bodenreiniger vorgestellt. Dieser hört auf den Namen Eufy Mach V1 Ultra und kostet stolze 799 Euro. Bestellungen werden ab sofort über die Eufy-Webseite entgegen genommen, auf Amazon wird das Modell erst im April starten.

Eufy Mach V1 Ultra ab heute für 799 Euro

Es handelt sich um einen Nass- und Trockensauger, bei dem sich Anker aus technischer Sich aber einiges hat einfallen lassen. Hier ein kleiner Überblick über die besonderen Funktionen.

SteamWave-Technologie: Das Wasser aus dem Reinigungstank wird im Eufy Mach V1 Ultra auf 110 Grad erhitzt und als Dampf freigesetzt. So sollen neben hartnäckigem Schmutz auch Bakterien zuverlässig entfernt werden. Um die Sicherheit zu gewährleisten, stoppt die Dampfabgabe sofort, wenn der Sauger vom Boden angehoben wird.

Eco-Clean Ozon-Desinfektion: Klingt ziemlich abgefahren. Es handelt sich um eine Sterilisationstechnik, bei der die freigesetzten Ozone zu Sauerstoff werden und dabei gesundheitsschädliche Schadstoffe und Keime um bis zu 99 Prozent reduzieren. Was ziemlich abgefahren klingt, wurde sogar vom TÜV überprüft und zertifiziert.

Tesla Valve Mixing Technologie: Die optionale Reinigungslösung wird in ein zusätzlichen Fach im Handgriff gefüllt und dann automatisch oder per manuellem Knopfdruck mit dem freigesetzten Wasser vermischt.

JetStream-Technologie: Der Eufy Mach V1 Ultra mit einer Saugkraft von 16.800 Pascal ausgestattet, um Staub und Schmutz den Kampf anzusagen. Gleichzeitig ist er mit maximal 65 Dezibel aber vergleichsweise leise. Die Lautstärke soll vergleichbar mit einem Geschirrspüler sein.

Weitere Highlights des Eufy Mach V1 Ultra: Die JetBlade-Anti-Slip-Technologie sorgt durch kontinuierliche Luftzufuhr dafür, dass der Boden schon während des Wischens trocknet. Ebenfalls an Bord: Ein dreifaches Selbstreinigungssystem: Walzenbürste, Rohr und Korpus werden mit einem einzigen Knopfdruck gereinigt, desinfiziert und getrocknet. Die Laufzeit des nicht auswechselbaren Akkus liegt laut Hersteller-Angaben bei 82 Minuten und auch eine App-Anbindung ist mit dabei – wofür auch immer-

Leider kommt unser Testgerät erst heute an, so dass wir euch leider noch nicht mit eigenen Eindrücken versorgen konnten. In den USA ist der Nass- und Trockensauger von Anker allerdings schon in der vergangenen Woche gestartet – und so ist es weniger verwunderlich, dass es auch schon entsprechende Video-Inhalte gibt.