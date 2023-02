Finding Hannah: Mit Hannah auf Identitätsfindung gehen

Hannah hat einen gut bezahlten Job in einer Werbeagentur, ein angenehmes Leben und eine tolle Kaffeemaschine. Ihre Nächte verbringt sie im Berliner Nachtleben. Glücklich ist sie nicht. Denn eigentlich wäre sie lieber Performance-Künstlerin geworden. In dem „Hidden Objects“-Spiel Finding Hannah (App Store-Link) begleitet ihr Hannah auf dem Weg zu sich selbst. Während Hannah versucht, sich selbst zu finden, müsst ihr versteckte Gegenstände in bunt gestalteten Szenen ausfindig machen.

Finding Hannah ist das erste Spiel aus der Feder des Berliner Game Studios Fein Games, einem von Frauen geführten Unternehmen, dessen erklärtes Ziel es ist, Spiele für Frauen zu entwickeln, die abseits der gängigen Klischees funktionieren. Finding Hannah erzählt den Weg einer Frau auf dem Weg zu sich selbst.

Das Spiel beginnt mit einer kurzen Vorstellung der Protagonistin Hannah, die wir in ihrem natürlichen Habitat, den Berliner Clubs antreffen. Sie erzählt von ihrem Job und ihren Träumen aus Kindertagen. Wir treffen außerdem Emma, Hannahs On-and-Off-Partnerin. In der farbenfroh gestalteten Szenerie müssen wir nach Gegenständen suchen, um Punkte zu bekommen und in der Geschichte voran zu kommen. Immer, wenn ein Level abgeschlossen ist, erfahren wir mehr über Hannah.

Jede Szene hat dabei drei Level, in denen teilweise die gleichen Objekte gefunden werden müssen. Pro Level kommen dann neue Objekte hinzu. Für Schnelligkeit gibt es Extrapunkte. Die Level sind ziemlich einfach gehalten und man kommt schnell voran. Anspruchsvoll ist das aber nicht gerade. Das grafische Design des Spiels gefällt mir persönlich ganz gut, auch wenn es an mancher Stelle recht schrill ist. Es passt aber zu der erzählten Geschichten und deren Figuren. Auch der Soundtrack ist passend und es lohnt sich, das Spiel mit Sound zu spielen.

Die vorgestellten Charaktere sind aus meiner Sicht – zumindest zu Beginn der Geschichte – leider die totalen Klischees. Wer kennt sie nicht, die verlorenen Seelen, die sich im Berliner Nachtleben berauschen, weil sie nicht wissen, wer sie sind oder wohin sie wollen?

Im Laufe des Spieles wird Hannah dann bewusst, dass sie ihr Nicht-Glücklichsein mit Kaffee, Alkohol und Feiern kompensiert und sie möchte etwas ändern. Sie begibt sich zurück zu ihren Wurzeln und sucht den Kontakt mit ihrer Mutter und ihrer Großmutter. Ich bin gespannt, ob Hannahs Charakter im weiteren Spielverlauf an Tiefe gewinnt.

Das Spiel kann kostenlos im App Store geladen werden. Um das Spiel dann aber auch über die ersten Level hinaus spielen zu können, müsst ihr es für 2,49 Euro freischalten.