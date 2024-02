FDA warnt vor smarten Trackern, die den Blutzuckerspiegel messen

Die US-amerikanische Lebensmittelbehörde FDA (Food and Drug Administration) hat eine Sicherheitswarnung ausgegeben und warnt davor, smarte Uhren oder Ringe zum Messen des Blutzuckerspiegels zu benutzen. Die nicht-invasiven Methoden, die von einer Messung unter der Haut absehen, können zu Fehlern im Diabetesmanagement und zu einer falschen Einnahme von Medikamenten führen. Medizinische Produkte müssen von der FDA zugelassen werden und es gibt derzeit keine zertifizierte Uhr und auch keinen Ring zur Messung des Blutzuckerspiegels.

Derzeit gibt es mehrere preisgünstige Smartwatches und smarte Ringe, die angeblich in der Lage sind, den Blutzuckerspiegel ohne einen Stich in die Haut oder ohne Integration in ein CGM-Gerät zu überwachen. Die FDA rät Patienten und Patientinnen, solche Geräte zu meiden, und Ärzte sollten vor den Risiken der Verwendung nicht zugelassener Blutzuckermessprodukte aufklären.

Apple Watch könnte Blutzuckerspiegel messen

Gerüchten zufolge soll eine künftige Apple Watch den Blutzucker nicht-invasiv messen können, allerdings ist die Markteinführung einer solchen Funktion noch mehrere Jahre entfernt. Apple soll zur Messung mit einem Laser unter die Haut leuchten, um dort die Werte zu erfassen. Wenn die Apple Watch den Blutzuckerspiegel messen kann, muss Apple eine Zulassung bei der FDA beantragen. Andere Unternehmen wie Samsung arbeiten an einer ähnlichen Technologie, aber es gibt derzeit keine bewährte und zugelassene Methode zur nicht-invasiven Blutzuckermessung auf dem Markt.