iPhone 16: Verbesserte Mikrofone für überarbeitete Siri-Features in iOS 18?

Laut Analyst Jeff Pu von Haitong International Securities werden die iPhone 16-Modelle mit verbesserten Mikrofonen ausgestattet sein (via MacRumors). Diese sollen im Vergleich zu den Vorgängermodellen ein höheres Signal-Rausch-Verhältnis aufweisen, so dass die Geräte Stimmen deutlicher hören können. Dieses Upgrade sollte die Genauigkeit von Apples Sprachassistentin Siri verbessern, die voraussichtlich mit generativen KI-Funktionen in iOS 18 später in diesem Jahr überarbeitet werden wird.

In einer Notiz Anfang des Monats sagte Pu bereits, dass einige der generativen KI-Funktionen von iOS 18 wahrscheinlich auf iPhone 16-Modelle beschränkt sein werden, was auf die verbesserten Mikrofone und eine größere Neural Engine in den A18- und A18 Pro-Chips für die Geräte zurückzuführen sein könnte. Diese beiden Hardware-Änderungen wurden bereits von anderen Quellen ins Gespräch gebracht, so dass die Neuerungen durchaus denkbar sind.

Apple-Analyst Ming-Chi Kuo berichtete zuvor, dass die verbesserten Mikrofone der iPhone 16-Modelle „das Siri-Erlebnis deutlich verbessern“ könnten. Zusätzlich zu einem höheren Signal-Rausch-Verhältnis, so Kuo, sollen die neuen Mikrofone eine verbesserte Wasserbeständigkeit bieten.

Auf einer Telefonkonferenz Anfang des Monats bestätigte Apple-CEO Tim Cook, dass das Unternehmen an generativer KI arbeitet und Details „später in diesem Jahr“ bekannt geben wird. Zusätzlich zu Siri soll iOS 18 Gerüchten zufolge neue generative KI-Funktionen für Spotlight, Kurzbefehle, Nachrichten, Apple Music, Numbers, Pages, Keynote, Health und mehr bringen. Es wird erwartet, dass Apple iOS 18 auf der WWDC im Juni ankündigt, und das Update soll im September zusammen mit der iPhone 16-Serie für alle Nutzer und Nutzerinnen veröffentlicht werden.

Fotos: MacRumors/concept_central (Twitter/X).