Fehler beim kabellosen Laden in BMWs: Apple verspricht Fix für iPhone-15-Serie

BMW-Fahrer, die sich eines der neuen iPhone 15 zugelegt haben, haben die folgende Erfahrung vielleicht schon gemacht: Lädt man ein Gerät der neuen iPhone-Serie in bestimmten BMW- oder Toyota-Supra-Modelle mittels kabelloser Ladefunktion, kann das die NFC-Funktionalität des iPhones deaktivieren. Die Nutzung von Apple Pay ist dann zum Beispiel nicht mehr möglich.

Apple hat nun in einem internen Memo, das an autorisierte Apple-Service-Provider weitergegeben und von MacRumors ausfindig gemacht wurde, bekannt gegeben, dass sich das Unternehmen noch in diesem Jahr um die Behebung dieses Fehlers kümmern werde. Warum das Problem auftritt, wurde indes nicht spezifiziert.

Da das Memo nur kurze Zeit nach der Veröffentlichung von iOS 17.1 erschienen ist, müssen Nutzende aber wohl noch eine Weile warten, bis der Bugfix im nächsten oder gar übernächsten Update enthalten sein wird. Derweil rät Apple den betroffenen Nutzern, auf das kabellose Laden in den entsprechenden BMW- und Toyota-Modellen zu verzichten.

Deaktivierter NFC-Chip nur durch Apple reparierbar

Es ist unklar, wie viele Kunden tatsächlich von dem Fehler betroffen sind. Der Fehler selbst äußert sich insofern, als dass das iPhone nach oder während des kabellosen Ladens in einen Datenwiederherstellungsmodus mit weißem Bildschirm übergeht. Danach funktioniert der NFC-Chip in der Regel nicht mehr. Für den Kunden gibt es dabei keine Möglichkeit, das Problem selbst zu beheben, so dass definitiv ein Besuch in einem Apple Store oder bei einem autorisierten Service-Provider erforderlich ist.

Laut Apple können Techniker versuchen, den NFC-Chip in einem betroffenen iPhone mit einem Software-Tool aus dem Apple Service Toolkit 2 neu zu starten. Sollt dies das Problem nicht beheben, rät Apple den Technikern, eine Hardware-Reparatur einzuleiten.

Fahrt ihr also einen BMW oder einen Toyota und habt ein iPhone aus der 15er-Serie, dann verzichtet besser vorerst auf das kabellose Laden.