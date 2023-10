Dreame H12 Dual vorgestellt: Nass-Trockensauger mit zusätzlichem Staubsauger

Die Dreame H12-Serie wird um den Dreame H12 Dual (Amazon-Link) erweitert. Hier handelt es sich um ein 4-in-1 Reinigungsgerät, das nasse und trockene Verschmutzungen auf Fliesen, Holzböden und anderen Hartböden problemlos bewältigt, zudem gibt es diverse Saugaufsätze, mit denen man den H12 Dual in einen klassischen Staubsauger verwandelt.

Der H12 Dual ist mit einem 900 Milliliter großen Firschwasser- und einem 700 Milliliter großen Schmutzwassertank ausgestattet. In einem Durchgang kann man bis zu 35 Minuten lang wischen, als reiner Staubsauger verlängert sich die Zeit auf bis zu 60 Minuten. Die Walze kann eine beidseitige Reinigung vollführen, in der Station selbst gibt es eine Selbstreinigung sowie einen 55 Grad heißen Fön.

Der Motor des Nass-Trocken-Saugers kann abgenommen und am Handstaubsauger montiert werden. Hier gibt es neben einer großen Bürste auch eine motorisierte Mini-Bürste sowie eine praktische Fugendüse. Im Lieferumfang ist eine Ersatz-Bürstenwalze enthalten, ein Ersatzfilter, eine Reinigungsbürste sowie eine Flasche Reinigungslösung.

Die Saugkraft gibt Dreame mit 16.000 Pascal an, das Display am Sauger zeigt den gewählten Modus sowie die restliche Kapazität an. Das Kombi-Gerät erinnert den den Roborock Dyad Pro Combo, kostet laut unverbindlichen Preisempfehlung aber 100 Euro weniger. Der Dreame H12 Dual wird für 499 Euro angeboten, Roborocks Version kostet 599 Euro (kann aktuell aber auch für 499 Euro gekauft werden).