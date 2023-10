So könnt ihr das Apple One Abonnement ändern oder kündigen

Das war gestern Nachmittag schon eine etwas überraschende Meldung von Apple: Die Preise für Apple One werden erhöht. Drei Euro müsst ihr spätestens 30 Tage nach eurer nächsten Abo-Verlängerung mehr bezahlen. Für Einzelpersonen entspricht das einer Preissteigerung von fast 18 Prozent. Für Familien oder für das Premium-Abonnement fällt die prozentuale Preissteigerung etwas geringer aus.

Sollte euch das zu viel sein, könnt ihr Apple One oder einen der anderen digitalen Services wie Apple TV+ oder Apple Arcade jederzeit in den iOS-Einstellungen kündigen. Dazu sind nur wenige Schritte notwendig.

So wird Apple One gekündigt oder geändert

Einstellungen auf iPhone oder iPad öffnen ganz oben auf euren Namen tippen auf Abonnements tippen in der Liste der aktiven Abonnements den gewünschten Apple-Service auswählen, beispielsweise Apple One

Wenn ihr auf der Abo-Übersicht von Apple One angekommen seid, habt ihr die folgenden drei Optionen:

Alle Abos anzeigen: Ein alternatives Apple One Paket wie Familie oder Premium wählen. Einzelne Dienste auswählen: Statt Apple One nur noch einzelne Dienste abonnieren. Der neue Gesamtpreis wird dann direkt angezeigt. Alle Dienste kündigen: Apple One Abonnement zum nächstmöglichen Zeitpunkt beenden

Wie geht ihr mit den neuen Preisen um?

Bei uns in der Redaktion ist Apple One Premium im Einsatz. Wir benötigen insbesondere den Speicherplatz in der iCloud und natürlich Apple Arcade. Die anderen Dienste sind für uns nette Zugaben, die wir gerne mitnehmen.

Auch nach der Preiserhöhung von 31,95 auf 34,95 Euro werden wir das Abonnement in dieser Form weiter nutzen. Aber wie sieht es bei euch aus? Schreibt eure Meinungen gerne in die Kommentare unter diesem Artikel.