Shazam zeigt jetzt Konzerte in eurer Nähe an

Shazam (App Store-Link), das mittlerweile seit einigen Jahren zu Apple gehört, kann mittlerweile mehr als einfach nur Songs zu erkennen. Mit dem jüngsten App-Update zeigt die Universal-App auf iPhone und iPad jetzt auch Konzert-Informationen an.

Nach einem erfolgreichen Shazam wird euch beispielsweise direkt angezeigt, ob die Künstlerinnen und Künstler demnächst einen Auftritt in eurer Nähe haben. Ihr könnt den Termin dann direkt in der Shazam-App oder eurem Kalender speichern und Informationen zur Event-Location abrufen sowie weitere Konzert-Termine finden. Teilweise gibt es auch direkte Links zu Ticket-Anbietern.

Über die Startseite von Shazam gelangt ihr aber auch direkt in den neuen Konzerte-Bereich. Dort werden euch passende Konzerte zu euren letzten Shazam-Suchen angezeigt. Ebenfalls könnt ihr aber eine integrierte Suche nutzen, um Konzerte in ganz Deutschland und in eurer Nähe zu entdecken.

Auch wenn ich schon lange nicht mehr auf einem Konzert war, meinen zwei Kindern und Corona sei Dank, finde ich die Funktion doch klasse. Denn irgendwann werden auch hier wieder bessere Zeiten kommen…