Apple erhöht Preise für fast alle digitale Services

Apple dreht an der Preisschraube – und das betrifft dieses Mal nicht die Hardware, sondern die digitalen Services. Besonders stark betroffen ist das digitale Allzweck-Abo Apple One, in dem unter anderem iCloud, Apple TV+, Apple Music und Apple Arcade enthalten sind.

Apple One wird demnächst pro Monat genau 3 Euro teurer, hier ein kleiner Überblick:

Apple One Einzelperson: 16,95 → 19,95 Euro

16,95 → 19,95 Euro Apple One Familie: 22,95 → 25,95 Euro

22,95 → 25,95 Euro Apple One Premium: 31,95 → 34,95 Euro

Betroffen sind zum Teil auch einzelne Abo-Dienste, beispielsweise Apple Arcade. Die Spiele-Plattform hat bisher 4,99 Euro pro Monat gekostet, demnächst sind es 6,99 Euro. Für den Streaming-Dienst Apple TV+ werden demnächst 9,99 Euro pro Monat fällig, bisher waren es 6,99 Euro. Interessant ist: Abonniert ihr Apple Arcade direkt für ein Jahr, bleibt der Preis mit 44,99 Euro unverändert.

Keine Änderungen gibt es bei den Preisen für iCloud, Apple Music und Apple Fitness+, hier bleibt alles beim Alten. Der Preis für Apple News+ wurde dagegen ebenfalls erhöht, dieser Service ist aber nur in den USA, in Großbritannien, Kanada und Australien verfügbar.

Das sagt Apple zur Preiserhöhung

„Für bestehende Abonnentinnen und Abonnenten werden diese Preiserhöhungen 30 Tage nach ihrer nächsten Abo-Verlängerung relevant“, teilt uns Apple in einem Statement mit. Als Begründung für die Preiserhöhungen bei Apple TV+ und Apple Arcade führt man das gewachsene Portfolio an.

„Seit dem Start vor vier Jahren hat Apple TV+ mit seinem umfangreichen Angebot an preisgekrönten und viel beachteten Serien, Spielfilmen, Dokumentationen und Entertainment für Kinder und Familien in kurzer Zeit wichtige Meilensteine in der Geschichte der Streamingdienste erreicht“, schreibt Apple. „Apple Arcade bietet Spielerinnen und Spieler weiterhin unbegrenzten Zugang zu Hunderten von unglaublich unterhaltsamen Games — fast die dreifache Anzahl an Spielen, die zum Start des Service im Jahr 2019 verfügbar gewesen sind — und monatlich kommen neue und Updates hinzu.“