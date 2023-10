Tronsmart Bang Max: Ein maximaler Krachmacher für unterwegs?

Schon vor einiger Weile ist der Tronsmart Bang Max bei uns im Büro eingetroffen. Mittlerweile hatte ich die Gelegenheit, den Bluetooth-Lautsprecher auszuprobieren. Das hat bei mir für gemischte Gefühle gesorgt, aber immer der Reihe nach.

Der Tronsmart Bang Max kann für 229,99 Euro bestellt werden, aktuell gibt es auf der Produktseite sogar noch einen 15 Prozent Coupon. So landet man letztlich bei einem Preis von 195,49 Euro – das ist für einen Bluetooth-Lautsprecher schon ein ziemlich sportlicher Preis.

Mit Abmessungen von rund 48 x 27 x 18 Zentimetern und einem Gewicht von fast 6 Kilogramm ist der Tronsmart Bang Max sicherlich kein Leichtgewicht. Der letzte Lautsprecher dieser Art war der Soundcore Motion Boom Plus von Anker, der bei ähnlichen Abmessungen nur 2,28 Kilogramm auf die Waage brachte. Trotzdem hat Anker eine Schultergurt mitgeliefert, den ich beim Tronsmart Bang Max auch gerne gesehen hätte.

Verschiedene Lichtfarben und Lichteffekte

Ohnehin haut mich die Optik des Lautsprechers nicht unbedingt vom Hocker, aber das ist eher eine Frage des persönlichen Geschmacks. Bei einer Sache können wir uns aber wohl einig sein: Von Premium sprechen wir hier nicht. Daran ändern auch die eingebauten RGB-Lampen an den Seiten nichts, die im Dunkeln für durchaus nette Lichteffekte sorgen. Sieben verschiedene Farben und sieben verschiedene Beleuchtungsmodi stehen zur Auswahl, durch die man einfach per Knopfdruck oder auch die App steuern kann.

Was die Anschlüsse des wassergeschützten Speakers angeht, hat sich der Hersteller nicht lumpen lassen. Hinter einen kleinen Abdeckung bietet der Tronsmart Bang Max etliche Optionen. So können USB-Sticks oder MicroSD-Karten zur Medienwiedergabe angeschlossen werden. Ebenso gibt es einen AUX-Ausgang und zwei Eingänge für Gitarren oder Mikrofone, falls ihr es so richtig krachen lassen möchtet.

Tronsmart Bang Max verzichtet auf USB-C

Im Jahr 2023 stört mich ein Anschluss dagegen massiv: Der 18.000 mAh fassende und bis zu 24 Stunden ausdauernde Akku des Tronsmart Bang Max wird mit einem eigeneren DC-Adapter aufgeladen. Hier wäre ein moderner USB-C-Anschluss, den man im besten Fall auch noch zum schnellen Aufladen eines iPhones nutzen kann, definitiv die bessere Wahl gewesen.

Und wie steht es um den Klang? Der Tronsmart Bang Max kann definitiv Krach machen. Im letzen Viertel der Lautstärke-Skala wird es dann aber spürbar unangenehm. Darunter ist der Klang absolut solide und kann auch per App und Equalizer angepasst werden. Angesichts der Abmessungen ist ein Wow-Effekt bei mir aber ausgeblieben.

Falls ihr es wirklich wissen wollt, könnt ihr übrigens bis zu 100 Lautsprecher miteinander koppeln. Das haben wir bislang aber nicht ausprobieren…