FlyBuds C2: Neue Semi-InEars von Tribit veröffentlicht

Mit den FlyBuds C1 (Amazon-Link) hatte der Audio-Hersteller Tribit bereits einen Überraschungserfolg am hart umkämpften Markt für True Wireless-Kopfhörer gefeiert. Nun bringt das Unternehmen mit den FlyBuds C2 ein umfangreich optimiertes Nachfolgemodell auf den Markt.

Die nur 4 Gramm schweren – das entspricht dem Gewicht von einem Blatt DIN-A4-Papier – FlyBuds C2 zeichnen sich gegenüber den Vorgängern durch eine um 75 Prozent verbesserte Signalübertragung mit unmerklicher Latenz, eine um 50 Prozent höhere Reichweite von bis zu 12 Meter, einen geringeren Stromverbrauch für längeren Audiogenuss sowie eine um 125 Prozent höhere Übertragungsgeschwindigkeit aus. Die FlyBuds C2 sind spritzwasser- und schweißgeschützt nach IPX4 und eignen sich damit auch für sportliche Aktivitäten.

„Dank der Clear Voice Capture (CVC)-Rauschunterdrückungstechnologie von Qualcomm, die störende Nebengeräusche bis zu 90 Prozent rausfiltert, bieten die FlyBuds C2 ein exzellentes Audioerlebnis beim Abspielen von Musik und Videos, bei Spielen sowie bei Telefonaten. Dank aptX-Codec überzeugen die FlyBuds C2 auch in Sachen Klang auf ganzer Linie. Jedes Musikstück wird zum Ohr-Genuss, egal ob Rock, Klassik, Pop, Techno oder Metal, der aptX Decoder vermeidet die Bluetooth-übliche Datenkompression und ist die ideale Voraussetzung für einen ausgewogenen, klaren Klang auf CD-Niveau. Zusätzlichen sorgen die dynamischen 12 mm Treiber für eine überlegene Klangqualität und machen bei Bässen ordentlich Druck, ohne an Substanz in den Tiefen zu verlieren.“