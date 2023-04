ForkLift: Erste Beta von Version 4.0 ab sofort verfügbar

Wer viel mit dem Mac arbeitet und möglicherweise auch einen Kontakt zu dem einen oder anderen FTP-Server herstellen muss, ist vielleicht schon einmal in Kontakt mit ForkLift gekommen. Der Datei-Manager mit Transfer-Client zählt zu den absoluten Flaggschiff-Anwendungen auf diesem Gebiet.

Schon seit längerem arbeitet das Team von Binary Nights an Version 4.0 von ForkLift. Nun freut man sich, die erste Betaversion von v4.0 des Datei-Managers für macOS bereitstellen zu können. Eigentlich hatte man nur vor, eine modernere Benutzeroberfläche zu erstellen und einige gewünschte Funktionen unterzubringen. Es kam allerdings doch anders als gedacht, und so hat man ForkLift 4 nun in Apples SwiftUI neu geschrieben.

Zu einer der Neuerungen gehört eine verbesserte Benutzeroberfläche, die sich „frisch und schlank“ anfühlen solle. Man habe einige Themes zur Auswahl gestellt, die gut zum schlanken Design passen, sowie zahlreiche kleine Funktionen eingebaut, um die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern.

„Um nur einige zu nennen, haben wir die Statusleiste vom unteren Rand des Fensters an den oberen Rand verlegt und in die Statusleiste integriert. Wir haben die Option hinzugefügt, die Icons in der Seitenleiste einzufärben. Außerdem können Sie diese Farben als farbige Beschriftungen für die Pfadleiste verwenden, so dass Sie Ihren aktuellen Standort leichter erkennen können. Wenn Sie einen Ordner über das Pluszeichen in der Tab-Leiste ziehen, wird dieser Ordner in einem neuen Tab geöffnet. Wir haben auch neue Werkzeuge zur Symbolleiste hinzugefügt. Wir haben die Spotlight-Suche in ForkLift so erweitert, dass sie nicht nur wie bisher die Spotlight-Metadaten nach Dateinamen durchsucht, sondern auch innerhalb des Inhalts von Objekten sucht.“