14″ und 16″ MacBook Pro sollen OLED Display erst 2026 erhalten

Wenn es um Informationen rund um Displays geht, ist der Experte Ross Young die beste Anlaufstelle. Er beobachtet den Markt, hat Trends im Blick und kann aufgrund von Großbestellungen und Auftragsvergaben bestens einschätzen, wann welche Technologie in Apple-Geräten eingesetzt werden könnte.

Young hat einen Tweet mit einem neuen Bericht von Reuters geteilt, in dem geschildert wird, dass Samsung 3,1 Milliarden US-Dollar in die OLED-Produktion in Südkorea investiert, um ab 2026 mit der Produktion von OLED-Displays für die High-End MacBook Pro-Modelle zu starten.

Der Display-Experte hatte in den letzten Monaten immer wieder gesagt, dass Macs mit OLED Display erst im Jahr 2026 angeboten werden können, da aktuell die Lieferkette noch nicht für die Massenfertigung optimiert ist. Bis dahin konzentrieren sich die Zulieferer auf OLED-Displays für Tablets, unter anderem auch für das iPad Pro. Der erste Mac mit einem OLED Display wird wohl ein MacBook Air mit 13,4″ Display sein.