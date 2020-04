Foto-Wettbewerb: Das sind die schönsten iPhone-Fotos unserer Leser

Vor zwei Wochen haben wir zusammen mit Picmentum und ProCamera einen Foto-Wettbewerb gestartet. Aus weit über 100 Einsendungen haben wir zunächst unsere 10 Favoriten ausgewählt. Aus diesen Finalisten habt ihr bis heute Mittag den Sieger des Wettbewerbs küren können. Wir zeugen euch nun noch einmal alle Bilder im Überblick.

1. Platz: Stefan Kierik – iPhone 11 – 23,85 Prozent

Das sagt der Fotograf: „Das Foto ‚Herbstnebel‘ habe ich kurz nach der Lieferung meines iPhone 11 aufgenommen. Das Wetter war feucht, aber es war herbstlich schön. Normalerweise nehme ich bei meinen Spaziergängen mit dem Hund immer meine Canon mit. Diesmal wollte ich aber das neue iPhone testen und ich war angenehm überrascht von der Bildqualität:“

2. Platz: Kay Fleischmann – iPhone 6s – 22,88 Prozent

Das sagt der Fotograf: „Mir ist dieser spiegelnde Schnappschuss kurz nach einem ordentlichen Regenschauer gelungen.“

3. Platz: Calvin Scholl – iPhone 11 Pro Max – 21,54 Prozent

Das sagt der Fotograf: „Ich habe das Foto im Oktober 2019 mit meinem iPhone 11 Pro Max im Portrait-Modus am Eibsee in Garmisch-Partenkirchen aufgenommen. Nach einem längeren Spaziergang um den Eibsee, ließen wir uns am Ufer nieder, um eine kurze Pause zu machen. Als wird dort saßen, kam eine Ente angeschwommen, gesellte sich zu uns und wich die nächsten 20 Minuten der Pause nicht von unserer Seite. Schließlich gaben wir ihr den Name Trude.“

4. Platz: Carsten Dreier – iPhone 6 Plus – 9,23 Prozent

5. Platz: Rene Struck – iPhone X – 6,73 Prozent

6. Platz: Fabian Schmedding – iPhone 7 – 5,58 Prozent

7. Platz: Jörg Haag – iPhone XS – 5,19 Prozent

8. Platz: Ewald Maly – iPhone X – 2,50 Prozent

9. Platz: Jörg Althoff – iPhone 7 – 1,35 Prozent

10. Platz: Joachim Holz – iPhone 11 Pro – 1,15 Prozent

Was ich ganz besonders toll finde: Auf den ersten vier Plätzen sind gleich zwei ältere Modelle gelandet – das iPhone 6s und das iPhone 6 Plus, letzteres ist bereits 2014 auf den Markt gekommen. Das zeigt mir auch: Es kommt nicht immer auf die beste und allerneuste Technik an, um ein schönes Foto zu schießen.

Abschließend noch ein kleiner Hinweis an die Gewinner: Eure Gutscheincodes für die Picmentum-App und ProCamera erhaltet ihr zu Beginn der kommenden Woche per E-Mail von uns. Herzlichen Glückwunsch!