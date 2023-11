Fuzzy Feelings: Das ist Apples Weihnachtsvideo

Jedes Jahr veröffentlicht Apple ein neues Weihnachtsvideo, diesmal mit dem Titel Fuzzy Feelings. „Kreativität hat die Macht, die Art und Weise zu verändern, wie wir einander und die Welt sehen. Manchmal kann es den Unterschied ausmachen, die Dinge durch eine neue Linse zu sehen.“, schreibt Apple zum neuen Film.

In dem Kurzfilm könnt ihr eine Mitarbeiterin in einer Firma sehen, die öfters mal zu spät zur Arbeit kommt und wohl keinen guten Stand in der Firma zu scheinen hat. Der Chef schüttelt öfters den Kopf und scheint mit ihr nicht zufrieden zu sein. Die gute Dame lenkt sich damit ab, dass sie ihren Chef schrumpft und in diversen Stop-Motion-Film-Szenen nichts Gutes wünscht. Die Szenen werden dabei mit dem iPhone 15 Pro Max gefilmt, der Videoschnitt erfolgt auf dem MacBook Air.

Der Chef selbst scheint aber einsam zu sein, da er alleine im Restaurant und in der Kantine isst. Obwohl das Verhältnis der beiden schwierig zu sein scheint, gibt sich die Mitarbeiterin einen Ruck und setzt sich zu ihm an den Tisch.

Fuzzy Feelings | Apple Holiday Film

Fuzzy Feelings: Behind the Scenes