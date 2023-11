Sonos: Erste Kopfhörer für April 2024 geplant

Sonos baut tolle Lautsprecher, die Musik synchron im ganzen Haus abspielen können. Wie schon mehrfach berichtet, soll Sonos einen neuen Markt erobern wollen und arbeitet schon länger an Kopfhörern. Ein erstes Modell soll laut Mark Gurman für April 2024 geplant sein und zwischen 400 und 500 US-Dollar kosten.

Sonos Chef Patrick Spence hat vor wenigen Wochen angekündigt, dass Sonos den Einstieg in ein neues „Multi-Millionen-Dollar“-Produktsegment plant und 2024 mit diesem Produkt mehr als 100 Millionen US-Dollar verdienen will. Weitere Details sind noch offen, allerdings soll Sonos auch über ein In-Ear-Kopfhörer nachdenken.

TV-Streaming Box von Sonos

Bloomberg berichtet auch, dass Sonos eine TV-Streaming Box plant, die Ende 2024 oder Anfang 2025 auf den Markt kommen soll. Sonos scheint schon in Gesprächen mit Größen wie Netflix und Co zu sein, allerdings könnte Sonos auch einen eigenen Streaming-Dienst an den Start bringen. Es wird ein Preis zwischen 150 und 200 US-Dollar gehandelt, wobei die kleine Box als Konkurrenz zur Streaming-Hardware von Amazon, Apple und Roku anzusehen ist.

Noch mehr Updates

Im nächsten Jahr wird die zweite Generation des Lautsprechers Sonos Roam erwartet, ein überarbeiteter Sonos Sub und eine neue Soundbar. Die neuen Produkte sollen den Hardware-Umsatz von Sonos ankurbeln, nachdem Sonos-Produkte im Jahr 2023 einen Abschwung erlebten und sogar Mitarbeiter entlassen wurden.