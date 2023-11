Sonos: Einstieg in den Kopfhörer-Markt geplant?

Gestern kündigte Sonos seinen geplanten Einstieg in ein neues „Multi-Millionen-Dollar“-Produktsegment an. Zwar nannte CEO Patrick Spence keine Details, um welche Art von Produkt es sich genau handeln werde, doch da er angab, das neue Produkt werde die Produktpalette „ergänzen“ und „Kunden erfreuen“, gehen Beobachter davon aus, dass es ab nächstem Jahr Sonos-Kopfhörer auf dem Markt geben wird.

Über Sonos’ Einstieg in den Kopfhörer-Markt wird in der Szene schon länger spekuliert. Nun wurde ein firmeninternes Memo geleakt, das zumindest die Existenz einer Kopfhörer-Abteilung bei Sonos bestätigt. Gerüchten zufolge soll das Unternehmen an einem eigenen OverEar-Kopfhörer arbeiten, der den AirPods Max ähnelt.

Das bisherige Sonos-Sortiment umfasst neben Lautsprechern auch Soundbars und Heimkino-Lösungen. Kopfhörer ins Produktportfolio aufzunehmen, würde unternehmerisch Sinn ergeben. Ob Sonos dann den Apple AirPods Max Konkurrenz machen möchte oder eher mit Bose, Sony und Sennheiser in den Wettbewerb treten will, ist noch unklar.

Da die Sonos-Produkte aber direkter Apple- und Beats-Konkurrent sind, könnte es wahrscheinlich sein, dass auch im Kopfhörer-Segment ein Konkurrenz-Produkt zu Apple geplant ist. Doch: Details zu dem neuen geplanten Produkt sind noch nicht veröffentlicht und alles weitere wäre Spekulation.

Sobald aber weitere Informationen zu Sonos’ Plänen bekannt sind, erfahrt ihr es natürlich wie immer hier.