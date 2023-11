Downwell+: Arcade-Klassiker in Schwarzweiß-Optik neu bei Apple Arcade

Es ist schon eine ganze Weile her, seit wir zuletzt über das Retro-Game Downwell berichtet haben – im Juli 2019 machte Kollege Fabian auf die Unterstützung des Spiels für den größeren Bildschirm des iPhone X aufmerksam. Nun gibt es aber einen guten Grund, Downwell noch einmal hervor zu kramen und zu erwähnen: Immerhin ist der Retro-Klassiker aus dem Jahr 2015 nun auch als Downwell+ (App Store-Link) im Rahmen des Apple Arcade-Spieleabos verfügbar.

Downwell bzw. Downwell+ stammt von Devolver Digital, das bereits einige andere bekannte und beliebte Spiele im App Store veröffentlicht hat, darunter Return to Monkey Island, die „Reigns“-Kartenspiel-Reihe, Game of Thrones: Tale of Crows, GRIS, Bleak Sword, McPixel 3 und mehr. Downwell+ kann auf iPhones und iPads installiert werden und benötigt für den Download etwa 58 MB eures Speicherplatzes sowie iOS/iPadOS 13.0 oder neuer. Eine deutsche Lokalisierung ist entgegen der Info im App Store auch bereits vorhanden.

Das erwartet euch in Downwell+

Mit der Universal-App bekommt man ein Highscore-Spiel mit unheimlich viel Raffinesse und einer detailreichen Pixel-Grafik, die jeden Retro-Fan begeistern dürfte. Das Spiel dreht sich um einen jungen Mann, der einen endlosen Schacht herunterfällt und dabei nicht nur auf zahlreiche Gegner trifft, sondern auch einige Schätze aufsammelt.

Die Steuerung von Downwell+ ist dabei denkbar einfach: Über virtuelle Buttons am unteren Bildschirmrand, die sich auf Wunsch ausblenden lassen, steuert man den Charakter nach links und rechts und feuert Schüsse aus den Raketenstiefeln ab. Die Regeln sind ebenfalls simpel gehalten: Man darf nicht mit den roten Flächen der Gegner in Kontakt kommen, sondern muss sie abschießen – und es dabei gleichzeitig möglichst weit nach unten schaffen.

Spannend wird Downwell+ vor allem durch Kombos, mit denen man noch mehr Punkte generieren kann, sowie zahlreiche Power-Ups, die man im Laufe der Zeit einsammelt und sogar miteinander kombinieren kann. Nach und nach schaltet man sogar leicht verschiedene Spielmodi frei, die ihre ganz eigenen Herausforderungen aufweisen.

Retro- und Arcade-Fans dürften mit dieser Apple Arcade-Neuerscheinung daher definitiv auf ihre Kosten kommen. Apple Arcade lässt sich nach einem Gratis-Probemonat für 6,99 Euro/Monat buchen. Damit wird der Zugriff auf über 200 Spiele verschiedenster Genres ohne Werbung, Unterbrechungen oder In-App-Käufe ermöglicht. Weitere Infos zu Apple Arcade findet ihr auf der Produktseite bei Apple.