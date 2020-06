Game Center: iOS 14 bringt neues Design & mehr Funktionen

Das Game Center habe ich seit vielen Jahren nicht mehr benutzt. Zur Anfangszeit habe ich dort noch gerne meine Fortschritte protokolliert und mich mit Freunden um den besten Highscore gestritten. Nachdem das Game Center eher stiefmütterlich behandelt wurde, gibt es mit dem anstehenden Betriebsystem-Update endlich Neuerungen.

Das neue Design fällt auf den ersten Blick sofort auf. Die Anordnung der Elemente erfolgt neu, auch das Layout ist deutlich übersichtlicher. Auf dem neuen Dashboard, das für iOS, tvOS und macOS verfügbar ist, könnt ihr Erfolge und Ranglisten einsehen. Zudem könnt ihr euer eigenes Profil aufrufen oder andere Spieler-Details einsehen.

Neu sind zudem sich selbst aktualisierende Ranglisten sowie tägliche, wöchentliche und monatliche Wettbewerbe. Allerdings müssen die Entwickler die neuen Optionen in die eigenen Apps einfügen und anbieten. Ebenso sind neue Multiplayer-Funktionen in Planung.

Spiele mit Game Center-Fähigkeiten zeigen jetzt unter iOS, tvOS und macOS ein wunderschön neu gestaltetes In-Game-Dashboard an. Benutzer können ihre Erfolge, Ranglisten und Game Center-Profile direkt in Ihrem Spiel sehen, wenn Sie den neuen Access Point implementieren. Game Center unterstützt jetzt auch wiederkehrende Ranglisten, die die Ranglisten aktuell halten, sowie Ranglisten für tägliche, wöchentliche und monatliche Wettbewerbe. Sie können wiederkehrende Ranglisten einrichten, Erfolge hinzufügen und sich für die Herausforderungsfunktion in App Store Connect entscheiden.