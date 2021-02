GoodTask: Version 6.4 mit neuem Kanban-Board für Erinnerungen und Listen

Der Aufgabenmanager GoodTask ist im Vergleich zu den Großen der Branche wie Todoist, Things und weiteren ein eher unbeschriebenes Blatt. Dabei steht GoodTask (App Store-Link) schon seit mehreren Jahren im App Store zum Download zur Verfügung und wartet kontinuierlich mit Verbesserungen und neuen Features auf.

Die Installation von GoodTask ist auf iPhones und iPads sowie mit einer kleinen Apple Watch-App ab iOS 12.0 bzw. watchOS 4.0 oder neuer möglich, zudem wird mindestens 99 MB an freiem Speicherplatz benötigt. GoodTask steht auch in deutscher Sprache bereit und wartet zudem mit einer Anwendung für macOS (Mac App Store-Link) auf, die sich zum einmaligen Preis von 43,99 Euro herunterladen lässt. GoodTask für iOS kann über einen In-App-Kauf in Höhe von 10,99 Euro zur Vollversion hochgestuft werden.

Mit dem nun veröffentlichten Update auf Version 6.4 bzw. 6.4.1 erhält GoodTask eine ganz neue Kanban-Board-Ansicht, mit der sich sowohl unter iOS als auch unter macOS die Aufgaben und Erinnerungen noch übersichtlicher darstellen lassen. Die Board-Ansicht kann in jeder Liste oder Smart-Liste innerhalb von GoodTask aktiviert werden, indem man den Listen-/Board-Button in der unteren linken Spalte der Aufgabenlistenseite antippt bzw. anklickt.

Die neue Board-Ansicht macht sich besonders gut auf dem iPad Pro und Mac, da das horizontale Layout auf Widescreen-Geräten hervorragend zu handhaben ist – aber man kann es auch auf dem iPhone aktivieren. Da die Ansichtseinstellungen von GoodTask zwischen den Geräten mit iCloud synchronisiert werden, heißt es, bei individuellen Präferenzen auf unterschiedlichen Geräten diesen Sync manuell in den Einstellungen der App zu deaktivieren.

Grundsätzlich verbindet GoodTasks neues Kanban-Board die Vorteile dieser Ansicht mit der Möglichkeit, viele Individualisierungen vornehmen zu können. Als Resultat winkt ein sehr flexibler Aufgabenmanager mit Optionen für unterschiedliche visuelle Darstellungen, die sich personalisieren und für jede Liste einzeln anpassen lassen. Version 6.4 bzw. mittlerweile 6.4.1 steht im App Store und im Mac App Store für alle Nutzer ab sofort ohne weitere Update-Kosten zum Download bereit.