GoPro Player + ReelSteady: Neue Desktop-App mit Stabilisierungstool mit Echtzeitwiedergabe

Ihr wollt eure GoPro-Aufnahmen noch besser bearbeiten? Dann schaut euch mal die neue „GoPro Player + ReelSteady“ (Mac Store-Link) für Mac und Windows an. Dabei handelt es sich um eine leistungsstarke, aber einfach zu bedienende Desktop-App mit professioneller Stabilisierung und 360 Content Tools für Kreative.

Nicholas Woodman, Gründer und CEO von GoPro:

„GoPro Player + ReelSteady liefert die Werkzeuge, die einige unserer kreativsten Kunden – wie FPV- und 360°-Enthusiasten – brauchen, um schnell und nahtlos das zu tun, was sie am besten können: atemberaubende Inhalte erstellen. GoPro ist bestrebt, ein robustes Desktop-Produkt zu entwickeln, und die fortschrittliche Videostabilisierung von ReelSteady in die GoPro Player Desktop-App zu integrieren, ist ein natürlicher nächster Schritt, um unsere leidenschaftlichsten Content-Ersteller zu unterstützen.