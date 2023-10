Gridstudio: Zerlegtes iPhone 4S im Bilderrahmen für nur 94 Euro

Bis heute Abend könnt ihr euch bei Gridstudio das GRID 4S für nur 94,17 Euro sichern – normalerweise kostet das GRID 4S 160 Euro. Der kreative Hersteller feiert damit den E-Waste Day, der auf das Recycling von Elektroschrott und die Rückgabe von Altgeräten aufmerksam machen soll. Das passt natürlich wunderbar zur Idee hinter Gridstudio, denn hier werden alte Elektrogeräte zu Kunstwerken gemacht.

Das GRID 4S bahrt die Einzelteile des iPhone 4S in einem Bilderrahmen auf. Die rund 40 Einzelteile sind perfekt sortiert und auf einen weißen Untergrund mit Erklärungen geklebt. Zuvor wurde das iPhone ebenfalls per Handarbeit auseinander genommen und jedes Teil ordentlich gereinigt.

Auf dem Foto sieht man das iPhone 4S noch in einem braunen Rahmen, die aktuellen Modelle sind aber in einen schwarzen Rahmen eingefasst. So passt die gesamte Produktpalette von Gridstudio perfekt zueinander, möglicherweise wollt ihr euch ja neben ein iPhone auch einen alten Gameboy oder einen Konsolen-Controller hängen – auch hier könnt ihr aktuell sparen.

15 Prozent Rabatt auf alles

Ansonsten gibt es auf alle anderen Produkte 15 Prozent Rabatt direkt im Shop von Gridstudio – mit dem Code W15. Hier findet ihr unter anderem diverse iPhone-Modelle, das iPad mini, die Apple Watch, aber auch Android-Phones, Spielkonsolen und mehr. Seit einiger Zeit gibt es bei Gridstudio auch schicke T-Shirts, die wir uns demnächst definitiv noch einmal genauer ansehen werden.

Schön: Die Pakete sind mit viel Liebe zum Detail verpackt und eignen sich perfekt als Geschenk. Im Rahmen der heute endenden Aktion sind zudem alle Produkte versandkostenfrei.